Iater lança processo seletivo temporário com 80 vagas para os níveis médio e superior

As inscrições para o processo seletivo do Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima) começam nesta segunda-feira, 5, e seguem até domingo, 11. O processo é realizado em parceria com o Ierr (Instituto de Educação de Roraima) para a contratação temporária de 80 profissionais que devem atuar nas ações de assistência técnica e extensão rural no estado.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente de forma on-line, por meio do site do Ierr.

Vagas

Do total de vagas, 36 são destinadas a cargos de nível superior, distribuídas entre as áreas de Assistente Social (1), Contador (2), Desenvolvedor de Sistemas (1), Economista (1), Engenheiro Agrônomo (12), Engenheiro Civil (1), Engenheiro Florestal (2), Geólogo (1), Médico Veterinário (13), Zootecnista (1) e Tecnólogo em Agroecologia (1).

Para o nível médio técnico, estão sendo ofertadas 44 vagas, sendo: Técnico de Informática (1), Técnico Agrícola – modalidade Agroindústria (1) e Técnico Agrícola – modalidade Agropecuária (42).

Conforme o edital, as remunerações variam de R$ 3.770,02 a R$ 8.537,60, de acordo com o cargo, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os contratos terão duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogados por igual período, conforme a necessidade da Administração.

De acordo com o presidente do Iater, Marcelo Pereira, o processo seletivo contribui para o fortalecimento das ações de assistência técnica e extensão rural no Estado. “Esse seletivo foi autorizado pelo governador Antônio Denarium e vai permitir ampliar a capacidade de atendimento do Iater aos produtores rurais, especialmente da agricultura familiar e indígena”, afirmou.

O diretor administrativo e financeiro do Instituto, Esdras Leite, destacou que o processo foi estruturado com critérios técnicos e objetivos. “A seleção garante igualdade de oportunidades aos candidatos e reforça o compromisso do Iater com a responsabilidade administrativa e a boa gestão dos recursos públicos”, disse.

O processo seletivo será composto por análise documental, avaliação curricular da experiência profissional e prova objetiva, sendo esta aplicada exclusivamente para os cargos de Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal, Médico Veterinário, Zootecnista e Técnico Agrícola – modalidade Agropecuária.

O edital assegura a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e prevê a distribuição das oportunidades entre a capital e os municípios do interior, conforme a necessidade institucional.

Todas as informações oficiais, incluindo cronograma, resultados, convocações e eventuais atualizações, estão disponíveis no site do processo seletivo e no Diário Oficial do Estado de Roraima.

