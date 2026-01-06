ENTRETENIMENTO

Após sequestro, Maduro e esposa são levados para Corte em Nova York

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela sequestrado pelos Estados Unidos no sábado (3), e sua mulher Cilia Flores, já estão no Tribunal Federal, em Nova York, para uma audiência de custódia na Justiça norte-americana. Eles serão notificados de maneira oficial sobre seus supostos crimes. O casal está detido num presídio federal no bairro do Brooklyn, também em Nova York.

Os venezuelanos vão depor a Alvin K. Hellerstein, juiz sênior no distrito Sul de Nova York. O depoimento acontece às 14h, no horário de Brasília.

Maduro e sua esposa são acusados de comandar um governo corrupto e sem legitimidade. Também há acusações de promover o narco-terrorismo e conspiração para importar cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos explosivos e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos explosivos.

Além de Maduro e Cilia, o filho do presidente venezuelano e outras três pessoas também são acusados dos mesmos crimes. Estas três pessoas não foram capturadas pela ação militar dos Estados Unidos na Venezuela.

Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, acusou Maduro, no sábado (3), de chefiar organização criminosa narcoterrorista. Rubio não apresentou provas.

Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como chefe de estado.

