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Primeira rodada da Copinha 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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Na tarde desse domingo(04), teve início a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026, uma das principais competições de base do futebol brasileiro. Guaratinguetá recebeu os jogos da primeira rodada, movimentando atletas, comissões técnicas e torcedores, e reforçando sua importância no cenário esportivo nacional.

Na partida inicial, o Atlético Guaratinguetá acabou sendo superado pelo Nacional-AM pelo placar de 2 a 0. Em seguida, o confronto entre São José E.C. SAF e Juventude terminou empatado em 0 a 0.

Apesar do resultado, o Atlético Guaratinguetá demonstrou dedicação e segue concentrado para os próximos desafios da competição.

🗓️ Próxima rodada – quarta-feira (07).

⏰ 13h – Atlético Guaratinguetá x São José E.C. SAF
⏰ 15h15 – Juventude x Nacional -AM

🎟️ Ingressos gratuitos
O resgate dos ingressos deve ser feito pelo link:
🔗 https://fpf.soudaliga.com.br

 

 

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