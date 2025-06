Mesmo sem ser maternidade, Hospital do Valentina acolhe mãe em trabalho de parto

A equipe do Hospital Municipal Infantil do Valentina (HMV) foi surpreendida com uma situação especial na tarde da última quarta-feira (25). Mesmo não sendo uma maternidade, os profissionais que trabalham no local acolheram uma mãe que estava em trabalho de parto e recorreu à unidade hospitalar da Prefeitura de João Pessoa para dar à luz a sua terceira filha.

Moradora do bairro Valentina Figueiredo, onde está localizado o HMV, Josivania de Oliveira, 29 anos, contou que, ao entrar em trabalho de parto, decidiu se dirigir ao hospital da rede municipal, mesmo sendo usuária de plano de saúde. “Percebi que estava em trabalho de parto e o primeiro hospital que veio à minha mente foi o Infantil do Valentina e pedi para ser levada pra lá”, contou.

Chegando à unidade hospitalar, acompanhada pelo pai da criança, Josivania foi acolhida pela equipe que estava de plantão e encaminhada, imediatamente, para o setor de Urgência, onde foi realizado o parto do bebê, que nasceu às 12h59 desta quarta-feira (25).

“Foi um momento diferente e cheio de emoção para todos que estavam no hospital. Embora o HMV não seja uma unidade de referência para obstetrícia, nós acolhemos essa mãe que procurou o hospital numa situação especial, uma situação urgente. Toda a equipe se empenhou para prestar a assistência necessária naquele momento, de forma humanizada”, destacou Tânia Menezes, diretora geral do HMV.

Emocionada e já com sua filha nos braços, Josivania expressou sua gratidão aos profissionais que a atenderam. “Só tenho a agradecer a todos pelo acolhimento que recebi. O Hospital do Valentina tem uma equipe maravilhosa que oferece um atendimento excelente. Muito obrigada a todos”, agradeceu. Após a realização do parto e os primeiros cuidados, a mãe foi transferida com seu bebê para a maternidade do plano de saúde do qual é beneficiária.

Serviço – O HMV é referência no atendimento infantil, recebendo casos clínicos, assim como urgência e emergência pediátrica. O hospital é uma unidade de portas abertas, atendendo desde recém-nascidos a adolescentes com idade até 17 anos. A unidade está localizada na Avenida Mariângela Lucena Peixoto, nº 274, no bairro Valentina Figueiredo.