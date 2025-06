Governo promove terceira edição da Corafi nesta sexta-feira, 27, no Parque Anauá

O Governo de Roraima promove nesta sexta-feira, 27, a terceira edição da Corafi (Conferência das Organizações Rurais Familiar e Indígena). Realizado pelo Iater (Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural), o evento tem programação prevista para todo o dia e ocorrerá no forródromo do Parque Anauá.

O encontro tem como principal objetivo apresentar as ações de governo e os serviços oferecidos pela administração estadual, federal e instituições parceiras, para discutir e formular políticas públicas que promovam o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e indígena em Roraima.

Durante o evento, serão realizados painéis temáticos, apresentações de projetos, atendimentos institucionais, orientações técnicas e esclarecimentos sobre os principais projetos em execução no Estado e acesso às linhas de crédito rural. No encontro, também funcionará uma feirinha com produtos da agricultura familiar.

O governador Antonio Denarium destacou que o Corafi tem estreitado os laços entre as instituições estaduais, principalmente as que compõem o eixo de desenvolvimento, com os agricultores familiares e indígenas.

“A nossa gestão tem sido a que mais atua para que haja uma produção agrícola próspera de qualidade em todo o Estado. Graças aos esforços da gestão, a Corafi tem se consolidado como a principal plataforma de escuta entre o homem do campo e a gestão e, nesta terceira edição, os nossos objetivos com esse projeto serão reforçados”, categorizou.

O presidente do Iater, Marcelo Pereira, explicou que a conferência deve discutir intensamente as ações da agricultura, infraestrutura e saúde, onde já foi feito a Pré-Corafi nos municípios.

“Iremos consolidar esses planos de demanda que a agricultura familiar hoje possui dentro do setor rural. Isso é muito importante para que a gente possa desenvolver nossas ações e, assim, planejar e contemplar as demandas que hoje a agricultura familiar necessita, para que melhore sua qualidade de vida, o setor produtivo e, dessa maneira, possamos ter todos uma qualidade de vida melhor no Estado de Roraima”, reiterou.

Confira a programação completa:

7h30 às 8h30 – Recepção e confirmação das inscrições

8h30 às 9h – Fala da coordenação da Corafi

9h às 10h – Fala das organizações rurais

10h às 12h – Fala de gestores e autoridades

14h às 14h15 – Apresentação e metodologia das Câmaras Temáticas

14h15 às 16h – Câmaras Temáticas: demandas da agricultura familiar em Roraima

16h às 16h30 – Apresentação das propostas demandadas pelas Câmaras Temáticas

16h30 às 17h – Discussão e encaminhamentos

17h – Encerramento

O post Governo promove terceira edição da Corafi nesta sexta-feira, 27, no Parque Anauá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.