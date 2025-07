Thullio Milionário levanta o público na terceira noite do São João no Parque Anauá

A terceira noite do São João no Parque Anauá foi marcada pela energia contagiante do cantor Thullio Milionário, que agitou o público com um repertório vibrante de forró, piseiro e arrocha. O ponto alto da apresentação no palco principal, nesta quinta-feira, 24, foi o hit “Casca de Bala”, cantado em coro pelo público que lotou o local. Cerca de 55 mil de pessoas estiveram na terceira noite do evento promovido pelo Governo de Roraima, com parceria e recursos do Ministério do Turismo, segue até domingo, 27.

Natural de Natal (RN), Thullio iniciou a carreira como saxofonista no grupo Milionários do Forró, onde ganhou o apelido que carrega até hoje. O artista celebrou a oportunidade de tocar no maior evento junino da região Norte.

“Feliz demais de participar desse evento maravilhoso, que está de parabéns. Quero aproveitar para agradecer ao governador Antonio Denarium pela organização do São João. Tudo muito bonito. O casca de bala não poderia faltar aqui para fazer a festa”, afirmou o cantor.

Em 2024, “Casca de Bala” impulsionou a carreira do artista para o cenário nacional e internacional, alcançando o Top 10 Viral do Spotify Global e o Billboard Brasil Hot 100, além de conquistar o prêmio de Forró do Ano no Prêmio Multishow. A música já ultrapassou 1,5 bilhão de streamings nas plataformas digitais.

O governador Antonio Denarium acompanhou a apresentação do artista junto ao público e destacou a importância da realização da festa de São João para a população.

“Fico muito feliz de o Governo de Roraima proporcionar para toda população essa festa maravilhosa que é o São João do Parque Anauá. E quero dizer ainda que é muito importante receber nomes que fazem sucesso em todo o Brasil, e o Thullio Milionário é o rei da vaquejada, do forró e do sertanejo, e está mais uma vez no nosso Estado”, declarou.

A servidora pública Jhennifer Souza, que acompanhava o show com o marido e o filho, contou que a música tem um significado especial para o casal. “Minha casca de bala é o Alex. Ele é meu parceiro em tudo, sempre comigo. Não podia perder esse show”, disse.

Já Rodiléia Souza, que aproveitava o evento ao lado de amigas, destacou a energia do show como o grande atrativo da noite.

“Adoro a música do Thullio. Vim só para curtir, dançar e me divertir. Se aparecer uma casca de bala, ótimo. Mas vim mesmo é aproveitar”, brincou, aos risos.

Acompanhada da família, Cleita Suelen Maria da Silva, disse ter vindo do sul do Estado para Boa Vista somente para prestigiar o São João do Anauá

“Venho do Sul do Estado só para prestigiar o maior arraial do Norte do Brasil, o São João no Parque Anauá. E hoje estou aqui com minha família para curtir esse show maravilhoso do Thullio Milionário, venha você e traga sua família é convidado especial”, afirmou.

Ao todo, 78 atrações musicais passam pelos palcos do São João no Parque Anauá, entre bandas locais, DJs e artistas nacionais, com shows gratuitos e programação diversificada.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

O post Thullio Milionário levanta o público na terceira noite do São João no Parque Anauá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.