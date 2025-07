Sesau realiza ação educativa com foco no combate ao trabalho infantil

Durante o São João no Parque Anauá 2025, a Sesau (Secretaria de Saúde) está promovendo uma ação educativa de combate ao trabalho infantil com panfletagem e orientação aos visitantes e vendedores do evento.

“O objetivo principal dessa ação é sensibilizar sobre os malefícios do trabalho precoce à saúde de crianças e adolescentes, para contribuir com o pleno desenvolvimento e qualidade de vida dessas crianças”, explicou a assistente social do Cerest (Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador de Roraima), Alexandra Moraes de Andrade.

De acordo com a legislação brasileira, não é permitido o trabalho até os 13 anos. Entre 14 e 16 anos, o trabalho é permitido apenas na condição de aprendiz, conforme estabelecido pela Constituição Federal e pela Lei do Aprendiz. Além disso, é proibido o trabalho noturno para menores de 18 anos.

Segundo a técnica, as consequências ultrapassam a infância, afetando toda a vida adulta dessas crianças. Além dos riscos de mutilações e sequelas permanentes, muitas abandonam a escola para trabalhar, o que perpetua ciclos de vulnerabilidade e pobreza.

“Quando identificamos alguma criança em situação de trabalho, orientamos a família a retirá-la imediatamente. É nosso papel como vigilância informar, prevenir e proteger. O apoio dos ambulantes tem sido fundamental”, completou.

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thúlio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

