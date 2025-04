Detran-RR registra redução de 7% nas infrações de trânsito no Estado

O Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima) constatou uma queda de 7% no número de infrações de trânsito no mês de março deste ano, que terminou com 1.751 autuações. O percentual é resultado de comparativo feito com fevereiro, que registrou 1.879 casos de descumprimento da legislação de trânsito.

Entre as infrações que tiveram redução estão ‘sem cinto de segurança’, queda de 9,14%, ‘veículo sem licenciamento’, 39,14%, e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que diminuiu 24,21%.

Já a infração ‘condutor utilizando celular’ teve um aumento de 35,63%. Ou seja, em fevereiro foram autuados 174 condutores fazendo uso do aparelho celular enquanto dirigiam, e em março o número foi de 236 casos.

O presidente em exercício do Detran-RR, José Raimundo Rodrigues, disse que a redução reforça a importância do trabalho realizado pelo órgão estadual, que promove ações de educação para o trânsito com a população, assim como as fiscalizações.

“Temos intensificado as ações de educação, com a realização de blitz educativa em frente a escolas, palestras em empresas públicas e privadas. Mas também temos realizado fiscalizações com a finalidade de evitar sinistros e cumprir com a legislação de trânsito”, afirmou Rodrigues.

Sem cinto de segurança

De acordo com o artigo 167 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), a infração por não usar o cinto de segurança é classificada como grave. Se um agente de trânsito constatar a infração, o condutor será multado em R$195,23 e receberá cinco pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

