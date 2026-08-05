Mais de 700 estudantes recebem condecoração de Alamar em solenidade no Estádio Canarinho

A solenidade foi referente ao 4° bimestre letivo de 2025. Em todo o Estado, 5.134 estudantes dos 33 Colégios Estaduais Militarizados receberam o Alamar.

O secretário de Educação e Desporto, Mikael Cury-Rad, destacou a aproximação da relação família e escola nesta grande solenidade de Alamar, como forma de impulsionar o desempenho estudantil.

“Mais de 5 mil estudantes contemplados e hoje aqui no Canarinho são mais de 700 alunos representando as escolas militarizadas. É um fomento da Secretaria de Educação, do Governo do Estado de Roraima, para melhorar a aprendizagem e o convívio familiar. É o sistema pedagógico e o sistema familiar complementando todo um conjunto educacional”, pontuou.

Ruth Morais é mãe de Ana Esther, estudante do 9° ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Militarizado Irmã Maria Teresa Parodi, que fica no Vila Jardim. Ruth era só orgulho da filha e elogiou a solenidade unificada dos Alamares, reunindo estudantes de todos os Colégios.

“Achei muito interessante o Governo ter feito essa iniciativa de estar promovendo a unidade entre as escolas militarizadas. E desde o começo, quando a minha filha entrou no 6°ano, eu sempre participo de todas as formaturas dela, ela já está no 9°, então ela sempre ganhou o Alamar. É um momento de muita alegria para mim e para a minha família”, disse Ruth.

O que é Alamar?



O Alamar é um símbolo de mérito acadêmico e também de reconhecimento do esforço e dedicação ao desempenho escolar.

A condecoração é representada por dois cordões nas cores vermelho e amarelo entrelaçados que ficam colocados no ombro, no fardamento do estudante.

Para receber o Alamar, o estudante precisa ter média geral igual ou superior a 8,5, não ter nenhuma disciplina com média inferior a 8,0, ter bom comportamento e não ter participado de recuperação bimestral.

Novidades para a rede de Colégios Estaduais Militarizados

O governador do Estado Edilson Damião também participou da solenidade e anunciou algumas novidades para a rede de Colégios Estaduais Militarizados entre elas, uma bolsa de estudo para os estudantes que conquistarem a aprovação em vestibulares antes de concluírem o Ensino Médio e que fizerem a Prova de Avanço.

“Vamos acrescentar mais um item na lei de autoria do deputado Coronel Chagas, que beneficia os alunos com a Prova de Avanço. Além de favorecer essa nota na aprovação do vestibular, vamos colocar uma bolsa de estudos para que esse aluno, acima de tudo, possa se dedicar integralmente”, disse.

Além disso, o chefe do Executivo anunciou recursos para a construção do prédio do Colégio Militar Estadual Cel. PM Derly Luiz Vieira Borges, que atualmente funciona no prédio da Apics (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago).

“Quero anunciar para vocês também que, neste ano de 2026, já projetamos e vamos colocar no orçamento de 2027 a escola militarizada que vai realmente substituir a escola que fica aqui na Academia de Polícia. Será uma escola com mais de 20 salas de aula, com laboratório, com campo de futebol, com toda a estrutura necessária para realmente nós termos a verdadeira escola militarizada”, finalizou Edilson.

Atualmente em todo o Estado, existem 33 colégios militarizados sendo 20 unidades na capital e 13 no interior (Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, Pacaraima, Bonfim, Alto Alegre, São Luiz do Anauá e Amajari) e mais o CME (Colégio Militar Estadual) Cel. PM Derly Luiz Vieira Borges, em Boa Vista. Os colégios atendem, juntos, 25.737 estudantes.