Governo de Roraima inicia serviço de asfaltamento da BR-210 em Caroebe

O Governo de Roraima segue com os investimentos e melhorias no trecho da BR-210 que está sob responsabilidade do Executivo estadual. Nesta terça-feira, 27, mesmo com os desafios característicos do período chuvoso, a Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura) iniciou a etapa de asfaltamento dos primeiros 3 quilômetros do trecho que vai receber a nova infraestrutura viária.

No total, 28 quilômetros da rodovia federal receberão serviços de terraplanagem superficial e profunda, pavimentação, sarjeta e sinalização vertical e horizontal, o que vai garantir melhor trafegabilidade na região. Atualmente já foram concluídos mais de quatro quilômetros de terraplanagem e que estão prontos para receber serviços de imprimação e pavimentação.

Atualmente não há trechos considerados intrafegáveis e os trabalhos da Seinf estão focados na eliminação de pontos críticos para melhorar a segurança viária da população que utiliza diariamente a rodovia. O vice-governador e titular da Seinf, Edilson Damião, ressaltou o compromisso do Governo com a infraestrutura do Sul do Estado, mesmo diante dos desafios do inverno amazônico.

“Estamos enfrentando o período chuvoso com planejamento e responsabilidade. Não interrompemos as obras, pelo contrário: mantemos o ritmo para garantir o avanço das frentes de serviço e oferecer melhores condições de mobilidade e acesso para quem mora ou escoa sua produção nessa região de Roraima”, destacou.

Os recursos para a obra de asfaltamento são oriundos de recursos próprios do Governo do Estado e emenda parlamentar do senador Mecias de Jesus. A obra é realizada por meio de convênio com a Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) e tem previsão de conclusão para 2026, conforme consta na ordem de serviço vigente.

A BR-210 é uma rodovia federal e parte do trecho de 44 km, que inicia na sede de Caroebe e se estende até o Rio Jatapu, está sob responsabilidade do Governo de Roraima. Desse total, 28 km recebem serviços de pavimentação, e os 16 km restantes recebem serviços de manutenção com recursos próprios do Executivo estadual.

Após a finalização dos reparos em uma ponte que apresentava danos estruturais, a empresa contratada para realizar os serviços de manutenção nos 16 kms conseguiu retomar o cronograma e instalar o maquinário necessário para intensificar os serviços nas próximas semanas e realizar os reparos conforme as condições climáticas permitirem.

DNIT

O trecho da BR-210 que liga a Vila Novo Paraíso até as proximidades da entrada de Caroebe continua sob responsabilidade do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

