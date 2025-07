Ambulantes e catadores de recicláveis garantem renda extra durante o São João no Parque Anauá

Enquanto as quadrilhas encantam na Arena Junina e o público aproveita os shows e a decoração temática, trabalhadores informais, como ambulantes e catadores de recicláveis, transformam o São João no Parque Anauá 2025 em uma oportunidade de renda e inclusão social e econômica.

Para o governador Antonio Denarium, valorizar a economia popular é um compromisso do Governo de Roraima. “Quando. a gente incentiva o comércio ambulante e apoia o trabalho dos catadores, estamos promovendo dignidade, geração de renda e sustentabilidade. O São João no Parque Anauá é um grande exemplo de que é possível fazer festa com responsabilidade social e ambiental”, afirmou.

Renda extra no bolso

Dos 180 empreendimentos da economia criativa presentes em espaços de livre uso no evento, 25 são gerenciados por ambulantes. Uma das trabalhadoras é Luciane Alves Pinheiro, que vendeu cerca de 100 espigas de milho ao custo de R$ 5 cada durante os quatro dias de arraial, somando aproximadamente R$ 500 em vendas.

“Nossa expectativa é sempre dar o nosso melhor e fazer com que cada ano supere o anterior. Estamos aqui para atender bem e garantir um bom atendimento a todos”, disse.

Não muito distante do circuito comercial, entre o vai e vem do público, os catadores desempenham um papel essencial ao recolher materiais recicláveis e gerar renda. O jovem Aylon Lima percorre o Parque Anauá com um saco de latinhas desde o primeiro dia de evento, na terça-feira, 22.

“Começo a recolher a partir das 19h e sigo até umas 4h da manhã. Dá pra juntar uns 10 quilos por noite e consigo cerca de R$ 60. Já ajuda a pagar a conta de luz, de água ou o botijão de gás”, contou.

SUSTENTABILIDADE

Além de promover cultura e lazer, o São João no Parque Anauá também fortalece a economia circular. O secretário de Cultura e Turismo, Alex Ferreira, destacou a importância da estrutura montada para garantir dignidade aos catadores e contribuir com o meio ambiente.

“O São João no Parque Anauá é também uma ferramenta de transformação social. Garantimos espaço para que os catadores atuem com respeito e ampliem sua renda, enquanto evitamos o descarte irregular de resíduos”, afirmou.

SOBRE O EVENTO

O São João no Parque Anauá é o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e nove atrações nacionais. Nas três primeiras noites, Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro, Zé Vaqueiro e Thullio Milionário animaram o público.

O arraial segue com Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações, um aumento de 59% em relação a 2024.

