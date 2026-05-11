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Governador Soldado Sampaio define plano emergencial para reduzir filas e ampliar cirurgias na rede estadual de saúde

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Reunião com gestores define plano para zerar fila cirúrgica e melhorar atendimento nos principais hospitais do estado

O governador Soldado Sampaio esteve na Sesau (Secretaria da Saúde), nesta sexta-feira, 08, para uma reunião estratégica com o secretário Rafaell Azevedo e gestores das principais unidades hospitalares do Estado, para definir um plano de ação voltado a demandas prioritárias da rede estadual.

As iniciativas têm foco no Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Souza Pinto, no HMI (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e no HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento).

Também participaram da reunião o diretor do HMI, André César Coelho Rosa da Silva, e os secretários adjuntos Juliana Gomes, Claudete Praia, Eder Ribeiro e Manuel Roque. Entre os temas discutidos estiveram a ampliação da capacidade de atendimento, a realização de cirurgias eletivas e a redução da fila de procedimentos cirúrgicos no estado.

O encontro ocorreu após café da manhã alusivo ao Dia das Mães com servidoras da secretaria. “Vamos responder às expectativas e dar uma resposta urgente para a saúde pública da população roraimense. Esse é o nosso compromisso e podem nos cobrar e fiscalizar, pois é nosso dever oferecer uma saúde pública de qualidade”, afirmou o governador.

A reunião desta sexta-feira seguiu inspeção realizada no domingo, 03, ao HGR, quando Sampaio determinou medidas emergenciais: ampliação de leitos de média e alta complexidades por meio da rede privada conveniada, regularização do abastecimento de medicamentos e extensão das cirurgias eletivas aos domingos.

Segundo o secretário Rafaell Azevedo, os primeiros resultados já são visíveis. “Desde a visita do governador houve um impacto muito grande tanto nas cirurgias quanto no remanejamento dos pacientes que aguardavam nos corredores”, destacou.

Entre domingo e esta sexta-feira, foram realizadas 330 cirurgias no HGR e outras 47 na maternidade. A média diária de procedimentos subiu de aproximadamente 35 para mais de 60 cirurgias por dia. A meta da gestão é zerar a fila de cirurgias eletivas e ampliar as ações de assistência aos municípios do interior.

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