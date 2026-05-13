ESPORTES

Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo da Hungria

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Isaquias Queiroz é prata na Copa do Mundo da Hungria

Isaquias Queiroz foi o segundo melhor na final do C1 500m na Copa do Mundo de canoagem, em Szeged (Hungria). A prova foi disputada na manhã deste sábado (horário de Brasília).

Dono de circo medalhas olímpicas, o brasileiro liderou boa parte da prova e só foi superado no final pelo chinês Bowen JI. O baiano completou a distância em 1min44s73. O chinês cravou o tempo de 1min44s43.

SIGA-NOS NO WHATSAPP COM MAIS NOTICIAS

–>

Outro brasileiro, Gabriel Nascimento, ficou na 7 ª colocação.



Reconhecimento a pioneiras da seleção feminina é “resgate” e “legado”

Sarah Souza é bronze em 1º dia do Grand Slam de judô no Cazaquistão

Essa é a abertura do Circuito Mundial da modalidade e é a primeira contando para a classificação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028.

A temporada de 2026 prevê mais duas etapas da Copa do Mundo e o Campeonato Mundial.

 

Jogo do Flamengo na Libertadores é cancelado por atos de vandalismo

Natação: Brasil abre Word Series com recorde mundial e 10 medalhas

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ESPORTES

Mirando uma vaga na próxima Libertadores, Bahia recebe o Vasco

Posted on Author boavistaagora.com.br

Envolvido na luta por uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia recebe na Arena Fonte Nova, em Salvador, um Vasco que soma quatro derrotas consecutivas. A partida, que será disputada a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (23), contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. Vivendo um momento […]
ESPORTES

Memphis Grizzlies x Boston Celtics ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS PLAYOFFS DA NBA HOJE (31/03), PALPITES E PRÉ-JOGO

Posted on Author boavistaagora.com.br

A partida DA NBA, edição de 2023/2024  entre Memphis Grizzlies x Boston Celtics hoje,  HOJE (31) as 20 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto O NBA é a maior competições de basquete do planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no mundo. A NBA, abreviação de National Basketball Association, […]
ESPORTES

ASSISTIR AO VIVO Atlético Grau x Grêmio , HOJE (07), SUL-AMERICANA 2025, ESCALAÇÃO E PALPITES

Posted on Author boavistaagora.com.br

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Atlético Grau x Grêmio acontece HOJE (07) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações. A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time .   Esta será uma […]