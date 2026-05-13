Secretarias da Mulher e da Cidadania atuam de forma integrada no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica – Agência de Notícias

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A Secretaria da Cidadania (Secid) e a Secretaria da Mulher (Semul) atuam de forma integrada no enfrentamento à violência doméstica, desenvolvendo ações conjuntas para garantir acolhimento, orientação e acompanhamento adequado às mulheres vítimas de violência.

Como parte desse fortalecimento da rede de proteção, as duas Secretarias alinharam estratégias de atendimento no Centro de Referência da Mulher (Cerem), visando oferecer um serviço mais ágil, humanizado e eficiente.

Além disso, a Secretaria da Mulher contribui com importantes projetos voltados ao fortalecimento emocional, social e financeiro das mulheres, como o “Bem Me Quero”, que oferece apoio psicológico, e a “Escola de Empreendedoras”, que incentiva a autonomia e a independência financeira. Em parceria com outras Secretarias, como a Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert), também são realizados encaminhamentos para oportunidades de emprego, elaboração de currículos e participação em iniciativas como a Expo Mulheres Empreendedoras.

Nos casos de sofrimento psíquico severo, as mulheres são encaminhadas à rede de saúde, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), garantindo atendimento especializado. Dessa forma, Secid e Semul reafirmam o compromisso conjunto de proteger, acolher e promover a reconstrução da autonomia e da dignidade das mulheres, fortalecendo a rede municipal de enfrentamento à violência doméstica.