Boa Vista e Roraima Notícias

Secretarias realizam programações especiais em alusão ao Dia das Mães

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Secretarias realizam programações especiais em alusão ao Dia das Mães

Data foi comemorada em três Secretarias, com atividades, música e café da manhã

Nesta sexta-feira, 08, a primeira-dama Franci Araújo participou de uma agenda especial dedicada às mães servidoras da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e da Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação). Simultaneamente, a Sesau (Secretaria de Saúde) reuniu colaboradoras para celebrar a data.

A programação alusiva ao Dia das Mães reuniu momentos de homenagens, integração e reconhecimento à importância das mulheres que conciliam a rotina profissional com a dedicação à família, desempenhando papel fundamental tanto no ambiente de trabalho quanto em seus lares.

A iniciativa teve como objetivo promover acolhimento e reforçar a valorização das profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.

A Setrabes é responsável pela execução das políticas públicas estaduais voltadas à assistência social, segurança alimentar, inclusão produtiva, empregabilidade e garantia de direitos para públicos em situação de vulnerabilidade social e conta com 650 servidoras mães, de um universo de 1.500 servidores.

Durante as atividades, a primeira-dama destacou o papel essencial das mães na construção de uma sociedade mais humana e acolhedora, ressaltando a necessidade de valorização e respeito às servidoras públicas que contribuem diariamente para o fortalecimento das políticas sociais no Estado.

“Hoje tive a honra de participar da celebração do Dia das Mães junto às nossas servidoras. Foi uma grande satisfação compartilhar esse momento com elas e sentir o carinho de cada uma, que se dedicam a programas como Cesta da Família, Colo de Mãe e Restaurante Cidadão, entre outros. Na Secretaria de Agricultura, reconhecer a força e a dedicação das 150 mães servidoras é valorizar o protagonismo feminino no desenvolvimento rural e reafirmar a importância da igualdade e da participação das mulheres em todos os espaços da sociedade”, afirmou a primeira-dama Franci Araújo.

Na ocasião, a primeira-dama visitou a Feirinha da Seadi, onde pequenas produtoras de todo Estado comercializam produtos artesanais todas as sextas-feiras no estacionamento da Seadi.

O post Secretarias realizam programações especiais em alusão ao Dia das Mães apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

Governo de Roraima conclui formalização de três Instâncias de Governança Regional do Turismo

Posted on Author boavistaagora.com.br

O Governo de Roraima, por meio da Secult (Secretaria de Cultura e Turismo), concluiu em novembro o processo de formalização das três IGRs (Instâncias de Governança Regional) do turismo no Estado. O trabalho foi realizado com o apoio do CAM (Centro de Apoio aos Municípios) da Assembleia Legislativa Estadual. Com a medida, Roraima passa a […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Construção civil segue liderando geração de empregos em Roraima

Posted on Author boavistaagora.com.br

A construção civil é o setor da economia que proporcionalmente mais vem crescendo na geração de empregos no Brasil. De acordo com os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados pelo Ministério do Trabalho, até o momento, já foram criadas 135 mil novas vagas no setor, o que representa um crescimento […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Com suspensão do calendário de queimadas, Estado intensifica ações preventivas e repressivas durante estiagem

Posted on Author boavistaagora.com.br

A previsão climática para o trimestre de fevereiro, março e abril de 2026 em Roraima indica chuvas e temperaturas dentro da normalidade na região. Ainda assim, diante do aumento recente de focos de incêndio e da suspensão do Calendário de Queimadas, o Governo do Estado decidiu intensificar as ações preventivas e repressivas no período de […]