Secretarias realizam programações especiais em alusão ao Dia das Mães

Data foi comemorada em três Secretarias, com atividades, música e café da manhã

Nesta sexta-feira, 08, a primeira-dama Franci Araújo participou de uma agenda especial dedicada às mães servidoras da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e da Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação). Simultaneamente, a Sesau (Secretaria de Saúde) reuniu colaboradoras para celebrar a data.

A programação alusiva ao Dia das Mães reuniu momentos de homenagens, integração e reconhecimento à importância das mulheres que conciliam a rotina profissional com a dedicação à família, desempenhando papel fundamental tanto no ambiente de trabalho quanto em seus lares.

A iniciativa teve como objetivo promover acolhimento e reforçar a valorização das profissionais que atuam diretamente no atendimento à população.

A Setrabes é responsável pela execução das políticas públicas estaduais voltadas à assistência social, segurança alimentar, inclusão produtiva, empregabilidade e garantia de direitos para públicos em situação de vulnerabilidade social e conta com 650 servidoras mães, de um universo de 1.500 servidores.

Durante as atividades, a primeira-dama destacou o papel essencial das mães na construção de uma sociedade mais humana e acolhedora, ressaltando a necessidade de valorização e respeito às servidoras públicas que contribuem diariamente para o fortalecimento das políticas sociais no Estado.

“Hoje tive a honra de participar da celebração do Dia das Mães junto às nossas servidoras. Foi uma grande satisfação compartilhar esse momento com elas e sentir o carinho de cada uma, que se dedicam a programas como Cesta da Família, Colo de Mãe e Restaurante Cidadão, entre outros. Na Secretaria de Agricultura, reconhecer a força e a dedicação das 150 mães servidoras é valorizar o protagonismo feminino no desenvolvimento rural e reafirmar a importância da igualdade e da participação das mulheres em todos os espaços da sociedade”, afirmou a primeira-dama Franci Araújo.

Na ocasião, a primeira-dama visitou a Feirinha da Seadi, onde pequenas produtoras de todo Estado comercializam produtos artesanais todas as sextas-feiras no estacionamento da Seadi.

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