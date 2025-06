Casa da Mulher Brasileira ganha ludoteca para atender crianças e adolescentes

A Casa da Mulher Brasileira, em Boa Vista, passa a contar com uma ludoteca, um espaço voltado ao acolhimento e atendimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. A iniciativa é realizada graças a parceria entre a CEPPM (Coordenação Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres) da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) e o Instituto Sabin.

O novo ambiente, que integra a estrutura da Casa da Mulher Brasileira, foi pensado para ser um local seguro, acolhedor e humanizado, onde os pequenos podem brincar, aprender e, ao mesmo tempo, receber suporte psicológico e emocional de profissionais das áreas de saúde, justiça e assistência social.

A secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Tânia Soares, disse que através dessa grande parceria com o Instituto Sabin, o projeto irá oferecer suporte a crianças e adolescentes que enfrentam ou testemunham algum tipo de violência.

“Acreditamos que cada criança merece um espaço onde possa se sentir protegida e valorizada. Na Ludoteca, elas poderão vivenciar atividades lúdicas que estimulam o desenvolvimento emocional e social, além de contar com o acompanhamento necessário para superar os desafios que enfrentam”, afirmou a secretária.

A coordenadora da CEPPM, Graça Policarpo, destacou o impacto emocional do projeto e a transformação no ambiente, com novas mesas, armários, prateleiras para a biblioteca, brinquedos e jogos.

“Ao chegarem aqui na CMB [Casa da Mulher Brasileira], essas crianças trazem consigo a dor da violência que vivenciaram, mas ao entrarem nesse espaço, são calorosamente recebidas pelas cuidadoras. Toda equipe está aqui para receber as crianças e atendê-las para que elas possam se sentir acolhidas, assim como suas mães nesse espaço de muito amor”, declarou.

Projeto Ludotecas

O projeto Ludotecas foi criado pelo Instituto Sabin em 2008 com o objetivo de qualificar o atendimento a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Desde então, vem implementando ambientes acolhedores em parceria com instituições públicas e organizações sociais em todo o país.

Atuando há 20 anos como braço social do Grupo Sabin, o Instituto é uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) com sede em Brasília e presença em 14 Estados e no Distrito Federal. Sua missão é promover a inovação social e melhorar a qualidade de vida nas comunidades onde atua.

O post Casa da Mulher Brasileira ganha ludoteca para atender crianças e adolescentes apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.