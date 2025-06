Conselheiro Manoel Dantas participa de sua última sessão plenária no TCERR

Conselheiro do TCE-RR, Manoel Dantas – Foto: Divulgação



Prestes a se aposentar do Tribunal de Contas de Roraima (TCE-RR), o conselheiro Manoel Dantas participou, nesta quarta-feira, 18, de sua última sessão ordinária no Pleno. Em um discurso emocionado, destacou os anos intensos vividos na Corte, marcados não apenas por debates e decisões que ajudaram a moldar caminhos, mas, acima de tudo, por histórias compartilhadas e aprendizados mútuos.

“Despeço-me com o coração sereno, mas profundamente emocionado. Levo comigo memórias preciosas, que guardarei com carinho, e a certeza de que cada passo desta jornada valeu a pena. Muito obrigado, de coração”, disse.

Os conselheiros Brito Bezerra, Simone Soares de Souza, bem como Célio Rodrigues Wanderley e Bismarck Dias de Azevedo; o procurador do Ministério Público de Contas (MPC), Paulo Sérgio Oliveira de Sousa; e o auditor de controle externo do TCERR, Roberto Riverton, fizeram questão de relembrar suas experiências, aprendizados e a convivência harmoniosa com o conselheiro Manoel Dantas ao longo dos anos.

Manoel Dantas agradeceu aos conselheiros, companheiros de trabalho, assim como aos servidores da instituição.

“Cada colega conselheiro aqui presente foi mais do que um parceiro de missão. Foi presença amiga, fonte de apoio e respeito, com quem dividi não apenas responsabilidades, mas também a caminhada da vida”.

“Aos valorosos servidores do Cartório e servidores de Gabinete que sustentam, com competência e dedicação, o funcionamento de cada Sessão, deixo meu mais sincero reconhecimento. O brilho de cada trabalho teve, sempre, o esforço silencioso de vocês como alicerce. Nada do que construímos teria sido possível sem essa entrega cotidiana”, complementou.

