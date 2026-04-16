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Campus Suzano inscreve para especialização gratuita em Logística e Operações  – IFSP

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São 30 vagas para ingresso no segundo semestre de 2026, com aulas presenciais no período noturno 

O Campus Suzano do IFSP está com inscrições abertas para o processo seletivo do curso de pós-graduação lato sensu em Logística e Operações, com ingresso no segundo semestre de 2026. Ao todo, são oferecidas 30 vagas, e o curso é totalmente gratuito, sem cobrança de taxa de inscrição, matrícula ou mensalidade.  

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no período de 23 de março a 17 de maio de 2026. Acesse aqui o formulário de inscrição. É de responsabilidade do candidato o envio correto de toda a documentação exigida, em formato PDF. 

Sobre o curso 

A especialização em Logística e Operações tem como objetivo capacitar profissionais para atuação qualificada na cadeia de produção, comercialização e nos processos logísticos, além de fomentar a pesquisa aplicada e o desenvolvimento de soluções para organizações públicas e privadas. A carga horária total é de 426,65 horas, incluindo 60 horas destinadas ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com prazo máximo de integralização de 30 meses.  

O curso será ofertado presencialmente, no período noturno, em pelo menos dois dias por semana, podendo chegar a até quatro encontros, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h35, no Campus Suzano, localizado na Avenida Mogi das Cruzes, nº 1501, Parque Suzano.  

Quem pode se inscrever 

Podem participar do processo seletivo candidatos com diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) nas áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Engenharias, Ciências Exatas, Humanas ou Biológicas. Também é permitida a inscrição de estudantes que estejam concluindo a graduação, desde que apresentem a documentação exigida no momento da matrícula, em caso de aprovação.  

Processo seletivo 

A seleção será realizada em etapa única, por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 30 questões de múltipla escolha, distribuídas igualmente entre as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa e Língua Inglesa. A aplicação da prova está prevista para ocorrer em 7 ou 14 de junho de 2026, em data a ser confirmada, no próprio Campus Suzano.  

O resultado preliminar será divulgado em 19 de junho de 2026, e o resultado final em 26 de junho de 2026, no site do campus. As aulas têm início previsto para 29 de julho de 2026.  

O edital completo, com todas as informações sobre cronograma, documentação, critérios de seleção e matrícula, está disponível no site do Campus Suzano. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail .

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