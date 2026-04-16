Complexo Hospitalar de Mangabeira realiza Semana de Segurança do Paciente

O Complexo Hospitalar de Mangabeira (CHM), unidade que integra a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP), realiza até a próxima sexta-feira (17) a Semana de Segurança do Paciente. As ações educativas, voltadas à equipe multiprofissional do hospital, são parte da programação do Dia Nacional de Segurança do Paciente (1º de abril), com atividades realizadas anualmente durante o mês de abril.

Palestras educativas e dinâmicas de grupo com os profissionais de saúde integram a programação. Para a diretora Multiprofissional do CHM, Rosa Cristina Claudino, tratar da segurança do paciente vai além do cuidar de vidas, é tratar e dar mais qualidade a assistência prestada. “Temos os pilares da segurança do paciente onde precisamos garantir que essa segurança realmente exista no ato de tratar nossos pacientes. Ou seja, onde ele seja identificado com uma comunicação efetiva, direcionada para que todo o cuidado seja realmente bem conduzido, além de fazer com que os riscos desse paciente sejam minimizados”, pontuou.

Parceria – No Complexo Hospitalar de Mangabeira, as ações são realizadas em parceria entre o Gerenciamento de Risco e o Núcleo de Segurança do Paciente (NSP). Essa integração se torna fundamental para gerar um fortalecimento das atividades desenvolvidas, especialmente no mês em que é celebrado o Dia Nacional da Segurança do Paciente.

“Nossa integração permite a identificação precoce de riscos, implementação de fluxos e processos mais seguros, além do monitoramento contínuo das ações assistenciais. Com tratativas eficazes é possível reduzir eventos adversos e promover a melhoria contínua do cuidado, garantindo mais qualidade e segurança ao paciente”, destacou Luana Santana, coordenadora de Gerenciamento de Risco do CHM.

Núcleo – Em uma unidade hospitalar, o Núcleo de Gerenciamento de Risco, frequentemente estruturado como Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), é responsável por identificar, avaliar, prevenir e monitorar riscos e eventos adversos que possam afetar pacientes, profissionais de saúde e visitantes. A sua função primordial é criar uma cultura de segurança e garantir a qualidade da assistência, reduzindo danos.

“É um momento muito importante para reforçarmos o compromisso com a qualidade da assistência em saúde no Complexo Hospitalar de Mangabeira, pois essas atividades convidam a uma reflexão sobre nossas práticas diárias. Cada profissional tem um papel essencial nesse processo, desde a atenção aos protocolos até a notificação de eventos adversos, contribuindo para a melhoria contínua dos serviços”, ressaltou Valdenise Sales, coordenadora do Núcleo de Gerenciamento de Risco do CHM.

A profissional destaca ainda que se reportar à segurança do paciente é falar em cuidado com responsabilidade, empatia e compromisso com a vida. “É uma construção coletiva, onde pequenas atitudes fazem uma grande diferença”, completou.

Programação – Nos dias 14 e 15, a Semana da Segurança do Paciente do CHM abordou as tratativas sobre incidentes graves, com rodas de conversa no auditório do Complexo sobre a cultura não punitiva. Nesta quinta-feira (16) haverá um quiz sobre administração de medicação, que será realizado às 12h em frente ao refeitório. Na sexta-feira (17), as ações da Semana de Segurança do Paciente serão encerradas ao meio-dia com uma atividade lúdica em frente ao refeitório abordando as metas de segurança do paciente.

1º de abril – O Dia Nacional de Segurança do Paciente foi instituído pelo Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Segurança do Paciente, com o objetivo de reduzir riscos e evitar danos durante o cuidado.