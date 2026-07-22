Vereadores aprovam reajuste para servidores efetivos da Câmara Municipal

Os vereadores aprovaram reajuste salarial de 5% para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Boa Vista. O benefício é extensivo aos aposentados.

O percentual concedido não é somente uma recomposição da inflação, mas, segundo o presidente Genilson Costa, é de fato, reajuste real na remuneração da categoria.

Este é o sexto ano consecutivo, na gestão do presidente Genilson Costa, que os efetivos do legislativo Municipal têm reajuste de salarial.

O presidente pontua que a Casa Legislativa é modelo em Roraima e os servidores têm grande parcela de contribuição.

“Sempre priorizamos a valorização dos servidores municipais em Boa Vista e, na Câmara, não poderia ser diferente. É compromisso meu valorizar os profissionais que fazem um trabalho brilhante na Câmara Municipal”, conclui.