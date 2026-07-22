Boa Vista e Roraima Notícias

Vereadores aprovam reajuste para servidores efetivos da Câmara Municipal

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Vereadores aprovam reajuste para servidores efetivos da Câmara Municipal

Os vereadores aprovaram reajuste salarial de 5% para os servidores efetivos da Câmara Municipal de Boa Vista. O benefício é extensivo aos aposentados.

 O percentual concedido  não é somente uma recomposição da inflação, mas, segundo o presidente Genilson Costa, é de fato, reajuste  real na remuneração da categoria.

 Este é o sexto ano consecutivo, na gestão do presidente Genilson Costa,  que os efetivos do legislativo Municipal têm reajuste de salarial.

  O presidente pontua  que  a Casa Legislativa é modelo em Roraima  e os servidores têm grande parcela de contribuição.

 “Sempre priorizamos a valorização dos servidores municipais em Boa Vista e, na  Câmara, não poderia ser diferente.    É  compromisso  meu  valorizar os profissionais  que fazem um trabalho brilhante  na Câmara Municipal”,  conclui.

 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
Boa Vista e Roraima Notícias

PGE-RR participa de curso sobre gestão de conflitos promovido pelo TJRR

Posted on Author boavistaagora.com.br

A PGE-RR (Procuradoria-Geral do Estado de Roraima) participa do curso Gestão de Conflitos e Cultura de Paz, promovido pelo TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima), entre os dias 9 e 13 de março, na Escola do Judiciário de Roraima. A capacitação ocorre em formato presencial e possui carga horária de 20 horas. Para a PGE-RR, […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Prefeitura Municipal de Boa Vista

Posted on Author boavistaagora.com.br

A 3ª noite do Carnaval de Boa Vista 2025 foi marcado pela diversidade musical no circuito da Praça Fábio Marques Paracat. Os foliões aproveitaram bastante a programação, que contou com bandas e artistas nos trios elétricos e, nos intervalos, o som pulsante dos carros de “paredões”. Este ano, a maioria das atrações que se apresentaram é […]
Boa Vista e Roraima Notícias

Pesquisadoras assinam termo de outorga da Iniciativa Amazônia+10 e fortalecem desenvolvimento da região

Posted on Author boavistaagora.com.br

A Faperr (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima) promoveu nesta segunda-feira, 19, a assinatura do termo de outorga da Iniciativa Amazônia+10, reafirmando o compromisso do órgão roraimense no fomento à pesquisa e à inovação tecnológica na Amazônia Legal. Lançado em novembro de 2023, o edital Expedições Científicas, vinculado ao programa Amazônia+10, aprovou quatro […]