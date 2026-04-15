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Oficina de jardinagem promove encontro entre gerações no Espaço Municipal da Terceira Idade

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Oficina de jardinagem promove encontro entre gerações no Espaço Municipal da Terceira Idade




A Prefeitura de Nova Iguaçu promoveu, nesta terça-feira (14), uma oficina de jardinagem no Espaço Municipal da Terceira Idade (Esmuti), contou com a presença dos idosos usuários do equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e de estudantes do curso de Psicologia da Unigranrio. Mais do que o plantio de hortaliças, o encontro resultou em uma troca de experiências entre diferentes gerações, proporcionando o fortalecimento de vínculos sociais e a criação de boas memórias.

A atividade foi realizada em parceria com a Superintendência de Segurança Alimentar e Nutricional. Foram plantadas hortaliças como alface, cebolinha e salsinha, que serão utilizadas nas refeições fornecidas aos frequentadores do Esmuti. “Nossa proposta é pensar na qualidade do envelhecimento dos nossos usuários. Então unimos o plantio de alimentos saudáveis à terapia ocupacional. Além de se manterem ativos, os idosos têm a oportunidade de conviver e interagir com os jovens, partilhar momentos e fazer amizades”, explica Viviane Pereira, diretora do Esmuti, destacando o encontro como ferramenta de combate ao isolamento social.

Usuária do Espaço Municipal da Terceira Idade há 15 anos, a aposentada Cecília Costa era uma das mais entusiasmadas durante a atividade. Moradora do bairro Jardim Palmares, ela revela que possui uma pequena horta no quintal de casa, fruto do aprendizado adquirido e também compartilhado durante as atividades de plantio no Esmuti. No alto dos seus 80 anos de experiência de vida, ela afirma que sempre há algo novo a ser aprendido, especialmente com os jovens.

“Nós transmitimos nosso conhecimento aos mais novos, mas eles também nos ensinam muito. A gente vai trocando ideias e dá tudo certo”, celebra a idosa.

O encontro fez parte de um projeto de extensão dos universitários da Unigranrio. Aluna do segundo período de Psicologia, Jéssica Oliveira conta que a oficina funcionou como ferramenta terapêutica e socializadora não somente para os idosos, mas também para os estudantes. “Quando chegamos, percebemos que já existia um espaço lindo e que os próprios usuários tinham muito conhecimento sobre como plantar as hortaliças. Viemos sem muita experiência e fomos ajudados por eles. Foi uma experiência muito enriquecedora”, afirmou.

A oficina de jardinagem é apenas uma entre as cerca de 15 atividades oferecidas pelo Espaço Municipal da Terceira Idade. Atualmente, o equipamento atende cerca de 850 idosos ativos e tem frequência média diária de 250 pessoas. Elas participam de rodas de conversa, oficinas de crochê, confecção de origami, dança, aulas de inglês, além de terem acesso à serviços de fisioterapia e atividade aquática em piscina aquecida.

Para participar das atividades, basta comparecer no equipamento, situado na Avenida Luiz de Matos, nº 736, no bairro da Luz. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

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