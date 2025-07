Romaria de Aparecidinha terá ônibus extras grátis e operação especial de trânsito neste domingo (13) – Agência de Notícias

A Secretaria de Mobilidade (Semob) de Sorocaba e a Urbes – Trânsito e Transportes realizarão operação especial para atender o público participante da Romaria de Aparecidinha, na manhã deste domingo (13). Como parte do programa “Vou de Busão”, nessa data a tarifa de ônibus permanecerá gratuita para todos aqueles que possuem o Cartão Social.

A saída da procissão será por volta das 6h, após missa na Catedral Metropolitana de Sorocaba, no Centro da cidade, com previsão de chegada ao Santuário de Aparecidinha por volta das 11h. Os fiéis seguirão pelas Ruas São Bento, Quinze de Novembro, Ponte Francisco Dell’osso, Avenida São Paulo, Rua Padre Madureira, Avenida Carlos Reinaldo Mendes e Avenida Três de Março, até o Santuário de Aparecidinha.

A romaria contará com acompanhamento de agentes de trânsito da Semob e haverá interdições momentâneas programadas no tráfego, ao longo do trajeto, liberando as vias aos veículos logo após a passagem dos romeiros. Todos os pontos estarão devidamente sinalizados.

Neste sábado (12), às 15h o trânsito de veículos será interditado, preventivamente, nas ruas Joaquim Machado e Otaviano Felix Pereira, assim como no Largo Antônio José da Silva, para a montagem das barracas do evento. Essas vias, nas proximidades do Santuário de Aparecidinha, permanecerão fechadas até o fim da tarde de domingo (13), devido à movimentação de fiéis e comerciantes, como medida de segurança ao público.

No domingo, a previsão é que as interdições na região central tenham início às 5h55, com liberação da Av. São Paulo às 7h e da Av. Engº Carlos Reinaldo Mendes às 8h20. Já a Rua Quinzinho de Moraes, em Aparecidinha, vai operar como mão dupla de direção até a Rua Joaquim Machado, a partir das 6h, até a liberação completa das vias após a Romaria.

Por sua vez, o transporte coletivo terá sistema de funcionamento diferenciado. Ônibus extras serão incluídos em 19 linhas, a partir das 4h, de modo a auxiliar nas viagens dos fiéis até Aparecidinha, a partir do Terminal Santo Antônio. Para o retorno dos fiéis serão disponibilizados cerca de 40 ônibus extras. Fiscais da Urbes e das empresas operadoras vão acompanhar o evento e mensurar o fluxo. Caso necessário, mais intervenções serão feitas nos itinerários dos ônibus e nos horários, para que a demanda seja atendida.

Os principais canais de contato com a Semob e a Urbes, para mais informações, solicitação de serviços ou denúncias, são: os telefones 118 e (15) 3519-3101/3100; WhatsApp (15) 99760-9621. Outro canal de comunicação é com a Ouvidoria da Urbes, pelo site: www.urbes.com.br.