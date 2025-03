Escola Estadual Indígena José Aleixo Angelo é a 62ª unidade reinaugurada pelo Governo de Roraima

A Comunidade Serra do Truaru, localizada na região rural de Boa Vista, celebrou nesta terça-feira, 18, a reinauguração da Escola Estadual Indígena José Aleixo Angelo. O ato simboliza avanços concretos conquistados pelo Governo de Roraima para a educação das comunidades tradicionais, fortalecendo a identidade cultural e garantindo mais oportunidades para as novas gerações.

A unidade de ensino, que atende 85 alunos do Ensino Fundamental Regular em turmas multisseriadas, também recebe estudantes das comunidades Anzol e Morcego. Com um investimento de R$ 2,3 milhões em recursos próprios, a reforma incluiu melhorias estruturais significativas, tornando a escola um ambiente mais seguro, acessível e adequado ao aprendizado.

O evento contou com a presença do governador Antonio Denarium, o ministro da Educação, Camilo Santana, a presidente do FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacão), Fernanda Pacobahyba, o Secretário de Educação e Desporto Mikael Cury-Rad, além da gestora da escola e estudantes.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância dos investimentos na educação indígena.

“Eu quero destacar a importância da educação para os povos indígenas e as comunidades locais. Como ministro, estou comprometido em melhorar a educação básica no Brasil. Estamos trabalhando para isso e estou aqui para reafirmar esse compromisso”, afirmou Santana.

Durante a manhã aconteceu o lançamento oficial do “FNDE Chegando Junto”, uma iniciativa que presta assistência técnica e financeira aos estados e municípios para melhorar a educação do país e no ano de 2025 o programa contempla os estados de Roraima e Maranhão.

O governador ressaltou os esforços da gestão na melhoria da infraestrutura escolar, reafirmando que o Governo do Estado está sempre disposto a apoiar iniciativas como essa.

“A união e integração entre o Governo Federal e o Governo Estadual são fundamentais para o progresso de Roraima”, disse.

INFRAESTRUTURA RENOVADA

A Escola Estadual Indígena José Aleixo Angelo estava há 23 anos sem receber qualquer manutenção. A obra, iniciada em de março de 2024 e concluída em janeiro de 2025, contemplou a revitalização da estrutura existente, garantindo acessibilidade e conforto para alunos e servidores.

O vice-governador Edilson Damião destacou que a escola inaugurada conta com materiais de primeira qualidade e foi totalmente reformada, com troca do telhado, instalações bibliográficas, piso e equipamentos.

“Nós trocamos tudo para garantir uma educação de qualidade aos nossos alunos. Além da estrutura física, a escola também conta com biblioteca nova, laboratório novo, cozinha totalmente equipada e ar-condicionados”, frisou.

A unidade conta com cinco salas de aula, banheiros adaptados, um bloco administrativo com sala de professores, gestão e secretaria, além de um refeitório equipado e um pátio coberto para os estudantes.

Além disso, a escola recebeu novos equipamentos, incluindo carteiras escolares, centrais de ar, freezer, geladeira, estantes, conjuntos de mesa e cadeira para professores, kits refeitório e quadros brancos.

“Essa é a diferença que o governo Antonio Denarium faz, priorizando uma gestão igualitária para todos. Hoje, estamos entregando 62 escolas revitalizadas, com infraestrutura de alta qualidade, igual às escolas da capital. Não há diferenciação. O que entregamos lá, entregamos também nas comunidades indígenas”, disse o secretário Mikael Cury-Rad.

PERSPECTIVA DA COMUNIDADE

A professora e gestora da unidade, Maria das Graças Ângelo, celebrou a conquista:

“Estou aqui e isso já é uma grande alegria! Meu sobrinho Samuel é neto do primeiro tuxaua e hoje ele está nessa mesma posição de liderança. A escola faz parte da nossa vida. É uma felicidade indescritível. Estou finalmente realizada”, comemorou.

Governo investe na educação indígena de Roraima

O Governo de Roraima anunciou a construção de mais 100 escolas, sendo 80 delas em comunidades indígenas, reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura educacional.

Atualmente, o Estado conta com 251 escolas indígenas, atendendo 18.820 estudantes, de acordo com o Censo Escolar.

Com a escola da Serra do Truaru, 10 escolas estaduais indígenas já foram revitalizadas pelo Governo de Roraima.

