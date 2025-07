Três atrações nacionais agitam segunda noite do evento

O São João no Parque Anauá começou com tudo e, nesta quarta-feira, 23, três atrações nacionais e várias atrações locais abrilhantarão o segundo dia com muita música. Na Arena Junina, seis agremiações dos grupos Especial, de Acesso e Emergente dão continuidade ao Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas.

Primeira atração nacional da noite, a dupla George Henrique & Rodrigo sobe ao palco principal às 20h. Irmãos nascidos em Goiânia (GO), se destacam pelo estilo que mescla o sertanejo tradicional com influências modernas, abordando temas como amor, sofrência e cotidiano. Apadrinhados por Bruno, da dupla com Marrone, eles ganharam notoriedade com sucessos como “Tá Bagunçado”, “Receita de Amar” e “De Copo em Copo”.

Às 22h, é a vez de Manim Vaqueiro agitar o festejo com muito forró. Natural de Ipubi (PE), vive ascensão na carreira desde o hit “Diz a verdade” que virou trend no TikTok e Instagram em 2023. O pernambucano ganhou destaque no Nordeste e, em 2022, iniciou uma turnê por todo o Brasil com o DVD “Sonhe e realize”, gravado em Fortaleza, que gerou os maiores frutos da carreira do cantor.

Às 00h, Zé Vaqueiro encerra o segundo dia com mais forró. Nascido em Ouricuri (PE), cresceu em um ambiente musical. A mãe, também cantora, o levava para shows desde criança e passou a cantar ainda jovem em festas e bares, enquanto ajudava vendendo sorvete e trabalhando em um lava-jato. Só em 2020, durante a pandemia, explodiu nacionalmente com os hits “Tenho Medo” e “Letícia”, ultrapassando 100 milhões de visualizações cada no YouTube e figurando entre as músicas mais escutadas no Brasil.

Ainda no palco principal, se apresentam as atrações locais Neto Andrade, Esporão de Mandí e Forró Du Poder, além de DJ set de Larissa Meraki nos intervalos. No Forródromo, haverá apresentações de John Maison, Reinaldo Barroso e Nadynne Leal.

Além da programação no palco principal, no Forródromo e na Arena Junina, também haverá apresentações, a partir de 18h, com os artistas circenses Léo Malabarista, Grampinho e Farofinha na Área Infantil.

“Demos início ao maior São João no Parque Anauá da história de Roraima e o primeiro dia foi um verdadeiro sucesso, com muita música, quadrilhas, comidas típicas e muita alegria para toda a população. Neste segundo dia, tem muito mais, então reforço o meu convite para todos: venham para o maior São João do Norte do Brasil”, destacou o governador Antonio Denarium.

Confira a programação musical do São João no Parque Anauá:

 HORÁRIO PROGRAMAÇÃO LOCAL Intervalos DJ Larissa Meraki Palco Principal 19h Neto Andrade John Maison Forródromo 20h Show Nacional – George Henrique & Rodrigo Palco Principal Reinaldo Barroso Forródromo 21h Nadynne Leal 22h Show Nacional – Manin Vaqueiro Palco Principal 00h Show Nacional – Zé Vaqueiro 01h30 Esporão de Mandí 02h30 Forró Du Poder

CONCURSO DE QUADRILHAS

O tradicional Concurso Estadual de Quadrilhas continua com muita emoção na segunda noite do São João no Parque Anauá. A competição conta com a participação de 28 quadrilhas juninas dos grupos Emergente, de Acesso e Especial. O concurso agora é realizado em novo espaço para as apresentações e o público, trazendo as quadrilhas para mais próximo à entrada do evento.

Confira a programação da Arena Junina:

 HORÁRIO PROGRAMAÇÃO GRUPO 18H30 Apresentação da Quadrilha do CIAPI (Centro Integrado de Atenção à Pessoa Idosa) 19H Apresentação da Quadrilha Xameguinho A partir de 19H30 Coração do Sertão Emergente São Vicente Namoro Caipira Acesso Estrela Junina Joaninha Caipira Especial Explosão Caipira

O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá está consolidado como o maior Maior São João do Norte do Brasil. Para o ano de 2025, o Governo de Roraima realizará o evento pela primeira vez com recursos repassados pelo Ministério do Turismo, alocados em emenda do deputado federal Zé Haroldo Cathedral.

A edição deste ano promete ser a maior da história, com mais de 50 atrações locais dos mais variados estilos, além de 10 atrações nacionais convidadas. Além de Israel & Rodolffo, George Henrique & Rodrigo, Manin Vaqueiro e Zé Vaqueiro, se apresentam Thúlio Milionário (dia 24), Lucas Lucco (dia 25), Companhia do Calypso (dia 26), Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jeferson Moraes (dia 27).

O Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas contará com a apresentação de 28 agremiações nos grupos Especial, Acesso e Emergente, que receberam um total de R$ 1,5 milhão do Governo de Roraima para encantar o público com suas apresentações. Em 2025, serão pagos R$ 159 mil em prêmios aos vencedores dos Concursos de Quadrilhas e Majestades Juninas, um crescimento de 59% em relação a 2024.

