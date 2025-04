Governo de Roraima promove 35 militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros em cerimônia conjunta 

Posted on

O Ministério do Turismo, em parceria com o Senac Roraima, está oferecendo cursos profissionalizantes gratuitos para profissionais do setor turístico. A iniciativa faz parte do Programa Senac de Gratuidade e disponibiliza 1.840 vagas distribuídas em 22 Estados do país, incluindo Roraima. No estado, será ofertado o curso de Recepcionista em Meios de Hospedagem, com 10 […]