SAEG inicia limpeza e desinfecção dos reservatórios – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá) inicia na próxima quarta-feira (23/04) a limpeza e desinfecção dos reservatórios de água da cidade. A ação ocorrerá de abril a julho em diversos pontos da cidade.

Confira a seguir os reservatórios que receberão as primeiras ações:

Dia 23/04 – quarta-feira: Pilões.

Dia 29/04 – terça-feira: Engenho d’água.

Dia 05/05 – segunda-feira: Estação de Tratamento de Água – (Responsável pelo abastecimento de toda cidade).

Dia 06/05 – terça-feira: Parque São Francisco;

As demais limpezas serão previamente comunicadas pela Companhia.

Abastecimento pode oscilar durante o serviço

Para realizar a limpeza preventiva, o reservatório precisa ser esvaziado e, por isso, durante o serviço, os moradores dos bairros atendidos pelo reservatório que passa pela limpeza podem ter oscilações no abastecimento de água.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, entre em contato com a SAEG pelo telefone 156 ou baixe o aplicativo 156 SAEG.