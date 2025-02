Rede Municipal de Saúde oferece acompanhamento para pessoas com dependência em álcool e outras drogas

Em meio aos desafios do alcoolismo e da dependência em drogas, muitas pessoas necessitam de acolhimento e uma oportunidade de recomeço. Em João Pessoa, os cidadãos com dependência em álcool e outras drogas encontram suporte e acompanhamento profissional no Centro de Atenção Psicossocial David Capistrano (Caps AD III).

O serviço, que faz parte da Rede Municipal de Saúde da Capital, atende aproximadamente 1,7 mil pessoas, oferecendo não apenas tratamento, mas também escuta, compreensão e apoio para aqueles que buscam uma nova chance de ter uma vida sem dependência química.

A diretora do Caps AD III, Ana Carolina de Arruda Porto, ressaltou a importância do serviço para as pessoas que enfrentam a dependência em álcool e outras drogas. “Nós buscamos oferecer um acolhimento humanizado, não limitando apenas ao tratamento médico, mas incluindo também o suporte psicológico, social e terapêutico para promover a reinserção dos usuários na sociedade e fortalecer seus vínculos familiares e comunitários”, destacou.

De acordo com a diretora do serviço, o Caps AD III oferece diferentes formas de atendimento, adaptadas às necessidades de cada usuário. O tratamento pode ser realizado na atenção dia, para quem comparece três vezes por semana; na modalidade intensiva, com acompanhamento diário; ou no acolhimento 24 horas, que proporciona suporte para o processo de desintoxicação do uso de substâncias psicoativas.

Os usuários contam tanto com atendimentos individuais de psicólogo, assistente social, médico clínico e psiquiatra, quanto com atendimentos coletivos com equipe multiprofissional e oficinas terapêuticas com oficineiros de arte.

Serviço – O atendimento no serviço é realizado por demanda espontânea ou encaminhado por sua unidade de saúde da família (USF) de referência. Para ter acesso, o cidadão deve apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência.

O Caps AD III está localizado na Rua Professor Álvaro Carvalho, em Tambauzinho. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O telefone para contato é 3216-7616.

Dia Nacional – Nesta quinta-feira, 20 de fevereiro, é lembrado o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. A data busca ampliar o entendimento da população sobre os danos que o consumo de substâncias como álcool e drogas podem causar ao organismo, assim como promover a conscientização sobre os perigos associados a essas práticas.