Edital nº 103/2024/SPO – IFSP oferta curso online de Português como língua adicional: resultado das inscrições – IFSP

Candidatos com nome na lista foram automaticamente matriculados; aulas serão iniciadas em 17 de março

O IFSP torna público o Edital nº SPO.103/2024 para oferta de para 300 vagas do curso “E-TEC Português como Língua Adicional – PLA em Rede”, para aprendizado de Português como Língua Adicional de nível básico, destinado a falantes de espanhol, nativos ou não, e/ou falantes de língua inglesa, igualmente nativos ou não. O curso é gratuito e ofertado online, com carga horária de 250 horas.

Os interessados deverão optar por um dos cursos:

a. E-TEC Português como Língua Adicional para Falantes de Espanhol – Módulo 1 (PLA em Rede) – destinado a quem tem conhecimento de língua espanhola e que não completou anteriormente algum curso de Português; ou

b. E-TEC Português como Língua Adicional para Falantes de Espanhol – Módulo 2 (PLA em Rede) – destinado a quem tem conhecimento de língua espanhola e que completou anteriormente algum curso de Português (com comprovação obrigatória); ou

c. E-TEC Português como Língua Adicional para Falantes de Inglês – Módulo 1 (PLA em Rede) – destinado a quem tem conhecimento de Língua Inglesa e que não completou anteriormente algum curso de Português; ou

d. E-TEC Português como Língua Adicional para Falantes de Inglês – Módulo 2 (PLA em Rede) – destinado a quem tem conhecimento de língua inglesa e que completou anteriormente algum curso de Português (com comprovação obrigatória); ou

e. Turma avançada/conversação – Módulo Único – destinado a quem tem conhecimento avançado de Língua Portuguesa.

Cada turma do curso contará com dois encontros on-line, realizados semanalmente, por 15 semanas letivas, cuja duração varia entre 1 e 2 horas para cada aula on-line. Os encontros buscam auxiliar os estudantes no processo de aprendizagem, com interação e aprofundamento de aspectos da língua e da cultura do Brasil, de acordo com o cronograma de atividades disponibilizado ao ingressar no curso.

As inscrições são gratuitas e devem realizadas via formulário online. Os candidatos serão selecionados por ordem de inscrição conforme o número de vagas, que classifica, automaticamente, as primeiras inscrições que atenderem aos requisitos estabelecidos no edital. O formulário online só estará disponível na data e no horário indicados no cronograma.

Todos detalhes, tais como requisitos e documentos exigidos devem ser conferidos no edital.

Resultado das inscrições

O IFSP divulgou, no dia 19 de fevereiro de 2025, a lista de candidatos contemplados no Edital nº SPO.103/2024 para iniciar as aulas em 17 de março de 2025. Todas as pessoas que constam nas listas já foram matriculadas e receberam confirmação automática do sistema de matrícula do IFSP (Suap).

A Comissão do Processo Seletivo informa que as pessoas que se inscreveram no Edital nº 103 e que não estejam listadas neste comunicado não foram contempladas para iniciar o curso em março de 2025. No entanto, 200 candidatos receberam um e-mail com convite para iniciar o curso em agosto de 2025.

Cronograma

Divulgação do edital: 18 de dezembro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025

Período de inscrições: Das 9h (UTC3 BRT) do dia 18 de dezembro de 2024 ao dia 10 de fevereiro de 2025, às 23h59 (UTC-3 BRT)

Análise das inscrições: 11 a 21 de fevereiro de 2025

Divulgação do resultado das inscrições: 24 de fevereiro de 2025

Confirmação de matrícula no curso: 27 de fevereiro de 2025

Início do curso: 17 de março de 2025

Conclusão do curso: 05 de julho de 2025

Documentos

Edital nº SPO.103/2024

Comunicado nº 1 – resultado das inscrições