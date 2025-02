Lecce x Udinese ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Campeonato Italiano HOJE (21/02)

Lecce x Udinese: Prévia, Palpites e Onde Assistir – Série A 2024/25

Lecce e Udinese se enfrentam nesta sexta-feira, 21 de fevereiro de 2025, às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Via del Mare, pela 26ª rodada da Série A italiana. Ambas as equipes chegam embaladas por uma sequência de três jogos sem derrotas e buscam manter a boa fase na competição.

Momento das Equipes

O Lecce vem mostrando evolução sob o comando de Marco Giampaolo e conseguiu somar pontos importantes na luta contra o rebaixamento. O empate sem gols contra o Monza na última rodada aumentou sua vantagem para cinco pontos sobre o Parma, primeiro time dentro da zona da degola. Apesar disso, a equipe tem encontrado dificuldades para vencer em casa e não soma três pontos diante de sua torcida desde dezembro.

Já a Udinese vive um momento de recuperação e ocupa a 10ª posição na tabela, consolidando-se no meio da classificação. O time comandado por Kosta Runjaic derrotou o Empoli por 3 a 1 na última rodada e já soma dois jogos seguidos marcando três gols, com destaque para Jurgen Ekkelenkamp, que balançou as redes três vezes nos últimos dois jogos.

Retrospecto e Últimos Jogos

Lecce : Vitória sobre o Empoli (3-1), derrota para a Juventus (1-2), vitória contra o Parma (3-1), empate com Bologna (0-0) e empate com Monza (0-0).

: Vitória sobre o Empoli (3-1), derrota para a Juventus (1-2), vitória contra o Parma (3-1), empate com Bologna (0-0) e empate com Monza (0-0). Udinese: Derrota para a Roma (1-3), empate com o Napoli (1-1), vitória sobre o Torino (2-0), empate com a Fiorentina (1-1) e vitória contra o Empoli (3-1).

No primeiro turno, Udinese e Lecce se enfrentaram em Udine, com vitória dos donos da casa por 1 a 0, gol de Jordan Zemura. Na última visita da Udinese ao Via del Mare, Lorenzo Lucca marcou na vitória por 2 a 0.

Prováveis Escalações

Lecce:

Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic.

Udinese:

Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca.

Desfalques:

Lecce: Filip Marchwinski e Joan Gonzalez seguem fora.

Udinese: Isaak Toure e Maduka Okoye lesionados.

Palpite e Prognóstico

A Udinese vive um momento de ascensão e possui um elenco mais qualificado. O Lecce, apesar de estar se tornando uma equipe mais sólida defensivamente, ainda encontra dificuldades no setor ofensivo, especialmente jogando em casa. Diante desse cenário, a Udinese surge como favorita para vencer o confronto.

Placar provável: Lecce 1-2 Udinese

Onde Assistir

A partida será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

.