Micro e pequenas empresas podem solicitar recursos do Pronampe SC

A Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina (Badesc) reiniciou, nesta quarta-feira, 23, a operacionalização do Pronampe SC, linha de crédito voltada exclusivamente para micro e pequenas empresas de diferentes setores da economia. A iniciativa tem como objetivo fomentar o crescimento sustentável dos pequenos negócios, oferecendo condições diferenciadas de financiamento com apoio direto do Governo do Estado. A operacionalização da linha ocorre exclusivamente por meio de cooperativas de crédito parceiras do Badesc e Acate.

O valor por operação varia entre R$ 20 mil e R$ 150 mil por beneficiário ou grupo econômico, com prazo total de até 48 meses, sendo 12 meses de carência e 36 meses para amortização. Durante o período de carência, os empreendedores deverão pagar, a cada três meses, os juros não subsidiados. A taxa de juros é fixa em 1,66% ao mês ao longo de todo o contrato, mas o Governo do Estado irá subsidiar 40% desse valor, reduzindo a taxa efetiva para 0,99% ao mês. Para manter esse benefício, é obrigatório que os pagamentos estejam em dia.

Segundo o presidente do Badesc, Ari Rabaiolli, ao subsidiar parte dos juros, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com os pequenos negócios, que são a base da economia catarinense. “O governador Jorginho Mello acertou muito implantando o Pronampe, e o sucesso da linha em 2024, mostra que estamos no caminho certo. Com a parceria das cooperativas, ampliamos o alcance e a agilidade na concessão dos recursos”, afirma.

Em 2024, o Pronampe SC demonstrou seu impacto positivo: 2.184 empresas foram beneficiadas, com um volume de crédito superior a R$ 239 milhões. A distribuição geográfica dos contratos reforça o alcance estadual da linha, com 53,6% das operações realizadas no Oeste Catarinense, 15% no Vale do Itajaí, 9,8% no Norte, 9,6% no Sul, 6,6% na Grande Florianópolis e 5,4% na Serra Catarinense.

O Badesc firmou parceria com os principais sistemas cooperativos do Estado, e cada agência cooperativa tem autonomia para decidir se adere ou não ao convênio para oferecer a linha de crédito. As garantias devem ser consultadas diretamente nas cooperativas de crédito participantes.

Pronampe Santa Catarina

O Pronampe Santa Catarina foi estruturado como uma ferramenta de fomento ao desenvolvimento econômico, com objetivo de auxiliar os empreendedores na melhoria de infraestrutura, expansão do negócio, desenvolvimento de produtos ou serviços, capital de giro, entre outras ações.

A iniciativa se desdobrou em três frentes: Pronampe SC, Pronampe Mulher e Pronampe Inovação. Além desse, o governo também atua no subsídio de juros para o Pronampe Emergencial, linha ativada em situações de catástrofes climáticas, como forma de garantir apoio rápido e eficaz aos empreendedores afetados. Somadas, essas linhas de crédito já atenderam mais de 4.500 empresas em Santa Catarina, com um volume de recursos injetado na economia que ultrapassa R$ 445 milhões.

No momento, apenas as modalidades SC e Inovação estão abertas para solicitação. Mais informações sobre as linhas podem ser acessadas no endereço eletrônico www.badesc.gov.br.