Esquema integrado de instituições garante tranquilidade no São João no Parque Anauá

O São João no Parque Anauá 2025 começou nesta terça-feira, 22, com uma programação diversificada e deve reunir milhares de pessoas até o domingo, 27, com 10 atrações nacionais e 68 artistas locais nas seis noites de festa. Para garantir tranquilidade e segurança ao público, o Governo de Roraima montou um esquema especial de segurança com atuação integrada de diferentes forças.

A operação reúne efetivos da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), além das guardas civis municipais de Boa Vista e Mucajaí.

Ao todo, aproximadamente 200 agentes atuam diariamente na segurança do evento, sendo 120 policiais militares e 80 guardas civis.

“O São João do Parque Anauá terá seis dias de duração com total segurança. Nossa estrutura foi pensada para acolher o público com tranquilidade e garantir a ordem em todas as áreas do evento”, destacou o governador Antonio Denarium.

De acordo com o comandante da PMRR, coronel Overlan Lopes, este ano o reforço no policiamento inclui também os alunos da Guarda Civil Municipal de Mucajaí, que estão em formação pela Apics (Academia de Polícia Integrada).

“Temos uma novidade este ano: além dos 120 policiais militares escalados, contamos com o apoio de 30 alunos da Guarda Municipal de Mucajaí e outros 50 agentes da Guarda Municipal de Boa Vista. O trabalho conjunto permite maior alcance e cobertura em todo o Parque”, explicou o comandante.

A expectativa é de que o evento reúna uma média entre 75 a 80 mil pessoas por noite. A presença de grandes nomes da música nacional, ao lado de atrações locais e apresentações culturais, atrai público de toda a cidade e visitantes de outros municípios.

TRÂNSITO ORGANIZADO

Para garantir fluidez no trânsito e prevenir acidentes, o Detran-RR posicionou sete viaturas em pontos estratégicos nas imediações do Parque Anauá. Além disso, 20 agentes de fiscalização atuam diariamente na organização do fluxo de veículos.

O diretor de segurança no trânsito do Detran-RR, Gueres Mesquita, destacou o esforço conjunto para oferecer segurança viária tanto dentro quanto fora do local do evento.

“O Detran, como em todos os grandes eventos, atua com foco na prevenção. Trabalhamos de forma integrada com as polícias, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a Superintendência de Trânsito. Nosso objetivo é que todos possam aproveitar a festa com responsabilidade e retornar em segurança para casa”, afirmou.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Na estreia, Israel & Rodolffo animaram o público. Nos próximos dias, o palco principal recebe George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (23), Thúlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

O post Esquema integrado de instituições garante tranquilidade no São João no Parque Anauá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.