Seadi leva inovação e desenvolvimento sustentável ao São João no Parque Anauá

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) marca presença no São João no Parque Anauá 2025 com um estande especial montado na Tenda do Agro. A iniciativa reforça o compromisso do Governo de Roraima com a sustentabilidade, inovação e fortalecimento da economia local. O evento teve início nesta terça-feira, 22, e segue até domingo, 27, com uma programação diversificada voltada para toda a família.

Na Tenda do Agro, o público tem a oportunidade de interagir diretamente com a equipe técnica da Seadi e conhecer projetos voltados ao desenvolvimento econômico e sustentável de Roraima. As iniciativas expostas envolvem áreas estratégicas como Agricultura Familiar e Indígena, Negócios Internacionais, Indústria Criativa, Inovação Sustentável, Desenvolvimento Agroambiental, Zoneamento Econômico-Ecológico, Competitividade Industrial e Comercial, além de programas como o de Aquisição de Alimentos e estruturação para produção e comercialização.

“Nos últimos anos, o Governo do Estado tem se dedicado a tornar o evento cada vez mais sustentável, promovendo ações para reduzir o impacto ambiental. Como parte desse esforço, a Seadi participa do São João no Parque Anauá destacando projetos inovadores que proporcionam uma experiência marcante para todos os visitantes”, afirmou Ivaniria Faquinella, engenheira agrônoma da Seadi.

A atuação da secretaria também está alinhada aos compromissos globais de desenvolvimento sustentável. A Seadi atua com foco na promoção da inovação, agropecuária, agronegócio, indústria, comércio e serviços, buscando a geração de emprego e renda. Suas competências dialogam diretamente com metas como erradicação da pobreza, agricultura sustentável, energia limpa e acessível, crescimento econômico, redução das desigualdades e combate às mudanças climáticas.

O comerciante Evair Dimas, visitante da Tenda do Agro, elogiou a iniciativa. “Ano após ano, nosso tradicional festejo vem crescendo, ampliando serviços, incentivando pesquisas e consolidando ações para um desenvolvimento contínuo”, destacou.

Além da Seadi, outras secretarias ligadas ao Eixo de Desenvolvimento Sustentável do Plano Roraima 2030 também participam da Tenda do Agro, apresentando projetos voltados à inovação, tecnologia e economia verde.

SOBRE O EVENTO

Realizado desde 1991, o São João no Parque Anauá é considerado o maior festejo junino do Norte do Brasil. Em 2025, o evento conta pela primeira vez com recursos federais, repassados pelo Ministério do Turismo.

A festa segue até domingo, 27, com previsão de público superior a 75 mil pessoas por noite. A programação está sendo transmitida também pelas páginas do Governo de Roraima no YouTube e no Facebook.

A edição deste ano promete ser a maior da história: são mais de 50 atrações locais e 10 atrações nacionais. Na estreia, Israel & Rodolffo animaram o público. Nos próximos dias, o palco principal recebe George Henrique & Rodrigo, Manim Vaqueiro e Zé Vaqueiro (23), Thúlio Milionário (24), Lucas Lucco (25), Companhia do Calypso (26), e, no encerramento, Jonas Esticado, Guilherme & Benuto e Jefferson Moraes (27).

Outro destaque é o Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas, que reúne 28 agremiações dos grupos Especial, Acesso e Emergente. O Governo de Roraima destinou R$ 1,5 milhão em apoio direto às quadrilhas, com R$ 159 mil em premiações – um aumento de 59% em relação a 2024.

O post Seadi leva inovação e desenvolvimento sustentável ao São João no Parque Anauá apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.