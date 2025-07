Casa da Pólvora recebe exposição ‘Do Rio ao Mar’, do artista visual Rodrigues Lima

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abre, nesta quinta-feira (24), a exposição ‘João Pessoa – do Rio ao Mar’, do artista visual Rodrigues Lima. A mostra, que acontece na Casa da Pólvora até 30 de agosto, integra as comemorações do aniversário de 440 anos da cidade. Ao todo, 82 obras compõem a exposição.

“É uma alegria grande fazer a exposição do Rodrigues Lima em homenagem à cidade de João Pessoa. Ele tem se dedicado a registrar, pintar e criar cenas muito características daqui, não apenas do ponto de vista de urbanidade e modernidade, mas das suas culturas, das suas festas e do seu povo. É muito expressivo que consigamos fazer a exposição na Casa da Pólvora, um ambiente de arquitetura centenária com esse tema que faz um movimento bastante sinuoso e simbólico de caminhar, de sair das curvas do rio em direção ao mar onde a Capital arquitetou seu pleno desenvolvimento. Recuperamos, com essa exposição do Rodrigues Lima, um ciclo de memória, de história e tradição muito forte na cidade”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A chefe da Casa da Pólvora, Ana Maia, ressalta que a cultura está fomentando o turismo na cidade de João Pessoa. “Os convênios que a gestão tem feito por meio da Funjope nos mostram que a cultura de uma cidade atrai o turismo, que gera economia. A cultura de João Pessoa, com certeza, está sendo uma inspiração para o Brasil. Essa exposição de Rodrigues Lima nos oferece um trabalho belíssimo e vem agregar cada vez mais a ocupação dos nossos monumentos do Centro Histórico”, pontua.

O artista visual Rodrigues Lima explica que a exposição ‘João Pessoa – Do Rio ao Mar’, convida o expectador a contemplar recortes da paisagem que constituem a terceira cidade mais antiga do Brasil e o entorno, com suas características específicas: a exuberância dos verdes que revestem a topografia, os vales e rios que banham a cidade através do Sanhauá, que significa ‘peixe da boca mole’.

“Entre as obras expostas, algumas fazem referência a momentos da cena cultural da cidade e a interação entre diferentes gerações que imortalizam tradições e conhecimentos deixados pelos nossos ancestrais; a musicalidade do público que ao longo de décadas constroem memórias em ritmo de chorinho no Sabadinho Bom; fachadas, trechos de ruas, avenidas e vielas que preservam as características de uma cidade bucólica, em pleno século XXI; a Ponta do Cabo Branco, falésias que recebem os primeiros raios de sol das Américas, entre tantos outros flagrantes da paisagem pessoense”, comenta o artista.

Entre as peças que integram a exposição está uma apropriação da ‘Persistência da memória’, de Salvador Dali, na qual, Rodrigues Lima faz uma alusão à cidade, da Ponta do Cabo Branco ao Parque Solon de Lucena, fazendo um contraponto entre o Litoral e o Centro Histórico que inspira cuidados de preservação em sua arquitetura.

Entre as paisagens da cidade retratadas por ele estão o Ponto de Cem Réis, Ponta do Seixas; Sabadinho Bom, Rio Sanhauá, Igreja Nossa Senhora das Neves, Avenida General Osório, Igreja de São Francisco, uma matriz de xilogravura inédita ainda não impressa, como também frutas e vegetações da cidade, entre outras. As obras foram produzidas em diferentes dimensões e técnicas, a exemplo de óleo sobre tela, acrílico sobre tela e matriz de xilogravura

Rodrigues Lima afirma que tem boas expectativas para a exposição no sentido de difundir a arte, a história, a cultura através das artes visuais para pessoas de diferentes partes do mundo nesse momento histórico de aniversário da cidade.

“Sabendo que João Pessoa vive um brilhante crescimento em todos os aspectos, a arte e a cultura são instrumentos catalisadores de ideias, bem- estar social e desenvolvimento humano. Precisamos formar novas gerações de apreciadores das artes plásticas na Paraíba e, consequentemente, essas ações se transformam em um produto a ser difundido para o mundo. Essa é uma forma de gratidão que tenho por esta linda e maravilhosa cidade que me deu réguas e compassos para que eu pudesse crescer em todas as dimensões da minha vida. Parabéns João Pessoa”, acrescenta o artista.

