Detran-RR autua 17 motoristas no teste do bafômetro durante fiscalização

Reduzir o número de sinistros e mortes no trânsito causados por condutores de veículos que dirigem sob o efeito de bebida alcoólica é um dos objetivos da Operação Lei Seca. Em Boa Vista, a ação ocorreu na noite de sexta-feira, 9, e terminou na madrugada de sábado, 10, realizada em duas avenidas da capital.

Na ação, o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito de Roraima), com apoio das polícias Civil e Militar, autuou 17 condutores de veículos, sendo seis dirigindo sob efeito de bebida alcóolica e 11 que se recusaram a fazer o teste do bafômetro.

A operação resultou ainda em 121 veículos abordados, realização de 109 testes de alcoolemia, quatro carros e quatro motocicletas removidos ao pátio do Detran-RR, além de registradas outras 104 infrações de trânsito. Essa ação faz parte da programação da campanha Maio Amarelo 2025.

O diretor de Segurança no Trânsito do Detran-RR, Gueres Mesquita, disse que essa operação é mais uma ação de conscientização e fiscalização no trânsito, para reforçar o compromisso com a segurança no trânsito e a preservação de vidas.

“Nosso trabalho não é atrapalhar a diversão das pessoas, mas é importante que tenham consciência dos perigos de se dirigir um carro ou motocicleta alcoolizado. O objetivo é coibir a condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas”, alertou Mesquita.

Além de fiscalizar irregularidades, operação teve caráter educativo

A equipe da DPET (Divisão de Educação e Prevenção a Acidentes de Trânsito) do Detran-RR participou da operação, conversando e distribuindo material informativo sobre respeito à legislação, dirigir com atenção e cuidados para evitar sinistros de trânsito.

“Vamos continuar reforçando esse trabalho, pois é importante que nossos motoristas saiam e retornem para suas casas, para suas famílias, com vida. E isso é válido também para ciclistas e pedestres. Mas, todos que estão no trânsito precisam colaborar para que vidas não sejam ceifadas ou fiquem com sequelas ocasionados por um sinistro que poderia ser evitado”, reforçou a chefe da DPET, a agente de trânsito Ruth Prill.

EFETIVO

A Operação Lei Seca de sexta-feira contou com a participação de 18 agentes de fiscalização de trânsito do Detran-RR, seis policiais militares, seis policiais civis e dois policiais rodoviários federais.

