Sesau promove blitz educativa no Dia Mundial de Combate às Hepatites Virais

Na manhã desta segunda-feira, 28, o Núcleo de Controle das Hepatites Virais da Sesau (Secretaria de Saúde), realizou uma blitz educativa em alusão ao Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais.

A ação, que ocorreu no cruzamento das avenidas Capitão Júlio Bezerra e Major Williams, foi uma parceria com o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito) e teve como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento das hepatites virais.

Durante a atividade, foram distribuídos panfletos informativos, preservativos internos e externos e gel lubrificante, além de orientações sobre os serviços disponíveis pelo SUS (Sistema Único de Saúde)

“O SUS oferece diagnóstico, tratamento e acompanhamento gratuitos. Foi uma ação bastante proveitosa, pois muitas pessoas demonstraram interesse em entender mais sobre a doença”, afirmou a gerente do Núcleo de Controle das Hepatites Virais, Raquel Feitosa.

JULHO AMARELO

Voltada para o enfrentamento das hepatites A, B, C, D e E, a campanha do Julho Amarelo destaca a importância das testagens rápidas, distribuição de preservativos, vacinação e ações educativas nas unidades de saúde e instituições parceiras em todo o Estado.

Entre as formas de prevenção estão o uso de preservativos nas relações sexuais, não compartilhar objetos cortantes ou perfurantes, como alicates, lâminas de barbear, agulhas e seringas, além de cuidados com higiene no preparo dos alimentos.

EM RORAIMA

De julho de 2024 a julho de 2025, Roraima registrou 270 casos notificados de hepatites virais, sendo 174 apenas na capital, Boa Vista.

A hepatite B representa o maior número de casos com 138 notificações, seguida da hepatite C, com 87. Cerca de 60% dos casos são em homens, com maior incidência entre 60 e 69 anos. Entre as mulheres, a faixa etária mais afetada é dos 40 aos 49 anos.

A vacina contra a hepatite B está disponível gratuitamente em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) dos 15 municípios do Estado, por meio do SUS. Indicada para crianças, adolescentes e adultos de qualquer idade que ainda não tenham sido imunizados, a vacina é uma das principais formas de prevenção contra a doença, que afeta o fígado e pode evoluir de forma silenciosa por muitos anos.

O esquema vacinal é simples e seguro, e também é recomendado para pessoas que fazem parte de grupos mais vulneráveis, como profissionais de saúde, gestantes, pessoas em situação de rua, usuários de drogas, entre outros. A vacina é eficaz e essencial para reduzir o risco de infecção, já que a hepatite B ainda não tem cura, embora tenha tratamento disponível.

Para se vacinar, basta procurar a UBS mais próxima com documento de identidade e cartão do SUS. A imunização é uma das principais estratégias para o controle da doença no país.

