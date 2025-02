Bairro Centenário receberá sessão itinerante da Câmara em junho — Câmara Municipal de Boa Vista

A Câmara de Boa Vista aprovou nesta terça-feira, 24, requerimento do vereador Pastor Jorge (PSC) que solicita sessão itinerante no bairro Centenário, na zona Oeste. O evento será no dia 17 de junho.

Jorge pediu a sessão ao constatar que o bairro enfrenta dificuldades de tráfego nas ruas e alagamentos durante o período chuvoso. Segundo ele, os problemas não poderiam ser resolvidos por meio de indicações (sugestões de melhorias à Prefeitura de Boa Vista), mas com a presença de todos os vereadores na região.

“Importante mesmo é trazer os vereadores para ver de perto os problemas, que são tão sérios”, destacou o requerente da sessão.

O evento aproxima o Poder Legislativo da população, que tem a oportunidade de reivindicar as melhorias para a comunidade. Depois da sessão, os vereadores elaboram um relatório com as solicitações, que será enviado às autoridades competentes em resolver as problemáticas abordadas.

“Espero contar com a presença dos moradores, pois é importante a população falar o que está acontecendo, para que nós vereadores ouçamos para tentarmos resolver esses problemas”, declarou Pastor Jorge.

MOÇÃO DE PESAR – Também foi aprovado o requerimento de Zélio Mota (PSD) que pede moção de pesar pela morte de Generina Soares Lima, que morreu no último dia 2, aos 89 anos. “Expresso toda a minha tristeza e comoção pela perda dessa grande mulher”, disse. “É imperioso destacar a boa fama de mãe e avó que a engrandeceu durante toda sua vida”, completou o vereador.