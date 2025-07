CBMSC reforça necessidade de prevenção a acidentes envolvendo veículos pesados

Fotos: Divulgação / CBMSC

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) promoveu, no início de julho, um workshop especializado em Resgate Veicular com foco em veículos pesados. A capacitação, realizada no Centro de Ensino Bombeiro Militar (CEBM), em Florianópolis, teve como objetivo capacitar os bombeiros militares que atuam no atendimento a ocorrências complexas envolvendo caminhões, ônibus e outros veículos de grande porte.

A importância desse tipo de capacitação se mostrou ainda mais evidente em relação às ocorrências atendidas nos últimos 10 dias. Entre os dias 18 e 27 de julho, acidentes fatais envolvendo veículos pesados foram registrados em BRs que cortam Santa Catarina e um dentro de município:

Vargem Bonita (18/07) – BR-282: Uma colisão frontal entre um caminhão Mercedes-Benz e um Chevrolet Onix deixou três mortos — um homem, uma mulher e uma criança. As vítimas do veículo de passeio estavam presas às ferragens e foram desencarceradas sem sinais vitais pelas guarnições de Catanduvas. O caminhão saiu da pista e parou parcialmente dentro de um açude.

Imbituba (22/07): Um ônibus de turismo com 33 passageiros tombou às margens da BR‑101. Uma pessoa morreu, duas ficaram gravemente feridas e outras foram encaminhadas para avaliação hospitalar.

Santo Amaro da Imperatriz (25/07): Um caminhoneiro de 40 anos morreu após o veículo colidir contra um muro, fazendo com que a carga de vigas de concreto deslizasse sobre a cabine do caminhão.

Nova Erechim (27/07): Uma colisão entre um caminhão de transporte de leite e uma caminhonete resultou em duas vítimas fatais e cinco feridos. Os óbitos ocorreram após uma colisão frontal na BR-282, por volta das 17h30.

As graves ocorrências evidenciam não apenas a complexidade e a gravidade dos acidentes com veículos pesados, mas também a necessidade de constante preparo técnico por parte das equipes de resgate.

Apesar do empenho e capacitação dos bombeiros militares, vale ressaltar que o conhecimento adquirido nos treinamentos é valioso, mas seu uso ideal seria desnecessário se todos os motoristas adotassem posturas mais seguras e responsáveis no trânsito.

Cuidado, atenção e responsabilidade

Conduzir um caminhão ou um ônibus exige atenção redobrada. A dimensão, o peso e o impacto potencial desses veículos tornam qualquer erro extremamente perigoso. Por outro lado, motoristas de carros de passeio e motocicletas também precisam estar conscientes dos riscos ao se aproximarem ou ultrapassarem veículos pesados.

Entre as principais orientações estão:

Manter distância segura de caminhões e ônibus;

Evitar ultrapassagens em locais proibidos ou com baixa visibilidade;

Respeitar os limites de velocidade, especialmente em áreas urbanas e rodovias;

Dirigir com atenção e sem distrações, evitando o uso do celular;

Evitar dirigir cansado ou com sono, condição comum – e perigosa – em longas viagens.

O CBMSC reforça seu compromisso com a vida, investindo na capacitação contínua de suas equipes, para que estejam preparadas para atuar com excelência mesmo nas situações mais extremas. Contudo, a segurança no trânsito começa com a responsabilidade de cada condutor.

Texto: Centro de Comunicação Social – CCS/CBMSC

Fotos: Divulgação CBMSC