Prefeito Dudu Reina recebe governador Cláudio Castro para visita às obras de viadutos da cidade

A mobilidade urbana de Nova Iguaçu terá um salto de qualidade. Nesta quinta-feira (17), o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, recebeu o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para uma visita guiada a duas importantes construções que prometem melhorar consideravelmente o trânsito da cidade: o viaduto de Comendador Soares e o viaduto que está sendo erguido ao lado do Viaduto Dom Adriano Hipólito, no Centro. Ambos estão sendo realizados por meio da parceria entre os governos municipal e estadual.

“Estas obras são essenciais para a mobilidade urbana do Centro da cidade e também de Comendador Soares. Este era um sonho de toda a população que começou a sair do papel na gestão passada e que se tornará realidade no nosso governo”, afirmou Dudu Reina, acompanhado do ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.

O governador Cláudio Castro enalteceu a continuidade do trabalho que vem sendo realizado em Nova Iguaçu e lembrou que a construção do viaduto de Comendador Soares também vem de uma antiga gestão do Estado. “Esta é uma obra que era esperada pela população há mais de 10 anos. Fico feliz por ela finalmente estar saindo do papel graças a esta parceria entre o Estado e a Prefeitura”, comemorou Castro.

Com aproximadamente 250 metros de extensão, o Viaduto de Comendador Soares irá ligar a Avenida Lafaiete Pimenta à Avenida Tancredo Neves, cruzando a linha férrea. Ele funcionará em mão dupla e deverá receber, em média de 3,5 mil veículos por dia. As obras foram reiniciadas em dezembro de 2023 e estão 70% concluídas.

Assim como o de Comendador Soares, o novo viaduto do Centro também terá cerca de 250 metros de extensão. Este, porém, terá mão única, sentido bairro da Luz. Com isso, o Viaduto Dom Adriano Hipólito, que atualmente funciona em mão dupla, passará a operar somente sentido Centro. A construção foi iniciada em abril do ano passado.

Além das visitas aos viadutos, Dudu Reina e Cláudio Castro estiveram no Rio Imagem, que completou dois anos de atendimento com mais de 1,7 milhão de exames realizados neste período, e no Hospital Estadual Ricardo Cruz (Hercruz).