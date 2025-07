Agência Minas Gerais | DER interdita para manutenção ponte na rodovia LMG-698 na região Noroeste de Minas

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) interdita, a partir deste sábado (19/7), a passagem para qualquer tipo de veículo, da ponte sobre o córrego São Bartolomeu, localizada no quilômetro 43,6, da rodovia LMG-698, entre Olhos D´Água do Oeste e Santa Luzia da Serra, distritos de João Pinheiro, região Noroeste.

A ponte passará por serviços de manutenção por aproximadamente 20 dias.

A medida segue a orientação da equipe técnica do DER-MG, após vistoria no local, na manhã desta sexta-feira (18/7), que identificou comprometimento da travessia. O dano foi provocado por excesso de carga, uma vez que a estrutura é antiga em madeira e tem limitação de peso de até 8 toneladas.

Enquanto o serviço estiver sendo realizado os motoristas devem desviar do local. Para isso, o DER-MG orienta duas rotas alternativas, A primeira passando pela Via Café do Amigo, acessando a MG-181 até km 174,9. No entroncamento com a rodovia municipal Alice Maria de Melo, seguir sentido Cana Brava até o final e acessar a Rodovia LMG-698.

A segunda rota de desvio é seguir pela BR-040 e acessar a estrada da Destilaria Veredas e, posteriormente, seguir pela estrada do Cerradão até o Distrito de Olhos D’água do Oeste, na Rodovia LMG-698.



As rotas sugeridas aumentam em média 20 quilômetros o trajeto,

Os locais de desvios estão sinalizados com placas e faixas para orientar o fluxo de veículos na região.