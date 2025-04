Ipem-RR realiza mais de 4 mil verificações de produtos no primeiro trimestre de 2025

O Ipem-RR (Instituto de Pesos e Medidas de Roraima) realizou 4.448 ações de verificação metrológica e da conformidade em todo o Estado entre janeiro e março de 2025. O trabalho visa garantir que instrumentos de medição e produtos comercializados estejam dentro dos padrões exigidos pela legislação.

As ações de fiscalização abrangeram balanças comerciais, bombas de combustíveis, cronotacógrafos, taxímetros e outros instrumentos amplamente utilizados no comércio e em serviços essenciais à população. Além disso, produtos pré-medidos também foram alvo de verificação quanto à conformidade das quantidades declaradas nas embalagens.

De acordo com a presidente do Ipem-RR, Isabella Dias, o principal objetivo das fiscalizações é proteger os direitos dos consumidores, assegurando que as medições realizadas em compras e serviços sejam justas e confiáveis. As ações também têm o papel de fortalecer a concorrência leal entre os comerciantes.

A gente entende que foi realmente um trimestre bem produtivo, com números expressivos. O trabalho de verificação metrológica é essencial para garantir que o cidadão pague exatamente pelo que está recebendo, além de promover segurança e transparência nas relações de consumo”, destacou.

As ações seguem um cronograma contínuo, com base em denúncias, rotinas preventivas e parcerias com outras instituições de defesa do consumidor.

O Ipem-RR orienta que os comerciantes devem estar com as notas fiscais dos produtos para não sofrerem sanções quando estiverem comercializando inadvertidamente um produto fora de conformidade, como no caso do peso líquido do item.

O consumidor também pode colaborar com esse controle de qualidade. “No momento em que o consumidor perceber que um produto esteja irregular, ou se ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com o Ipem. É uma maneira de resguardar os próprios direitos”, complementou.

Para mais informações, dúvidas ou denúncias, o consumidor ou empresário pode acessar o site oficial do Ipem-RR, as redes sociais do instituto ou entrar em contato pelo telefone (95) 98418-6916. O órgão atende das 7h30 às 13h30 e fica na avenida Surumu, 1719, São Vicente.

