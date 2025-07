Institutos de Previdência e de Educação de Roraima firmam parceria para oferecer cursos de preparação à aposentadoria

O Iper (Instituto de Previdência do Estado de Roraima) e o Ierr (Instituto de Educação de Roraima) firmaram uma importante parceria para a implementação do Programa de Preparação para a Aposentadoria, voltado exclusivamente aos servidores públicos estaduais.

A ação busca garantir que o processo de transição para a aposentadoria ocorra de forma consciente, segura e planejada.Por meio do termo de cooperação técnica, Iper e Ierr irão desenvolver de forma conjunta cursos de formação continuada, cursos livres e de extensão, além de promover eventos científicos, encontros pedagógicos, oficinas e palestras.

Todo o conteúdo será voltado à realidade do servidor público, com temas que envolvem planejamento financeiro, aspectos legais, saúde mental, qualidade de vida, identidade pós-carreira, entre outros.Um dos diferenciais da parceria é a abrangência das ações. Os cursos e atividades não ficarão restritos apenas à capital.

A proposta é alcançar também os servidores que atuam nos municípios do interior, ampliando o acesso à informação e à preparação adequada, com o envolvimento direto da Diprev (Diretoria de Previdência) do Iper.Para a reitora do Ierr, Leila Perussolo, a iniciativa é estratégica.

“A parceria é fundamental para garantir que os servidores públicos dos municípios compreendam o processo de aposentadoria, não apenas do ponto de vista legal, mas também pessoal e emocional. Levar essa informação até eles é um compromisso social”, destacou.

O presidente do Iper, Rafael Alencar, ressaltou a importância social da ação: “Nosso objetivo é cuidar de quem cuidou durante tantos anos da administração pública. Esse trabalho conjunto com o IERR vai oferecer ferramentas importantes para que os servidores se sintam preparados e acolhidos nesse momento de transição com as orientações para a preparação da aposentadoria”, disse.

Compromisso com o servidor

Rafael acrescentou que a ação reforça o compromisso do Iper e do Ierr com a valorização do servidor público com as capacitações que serão oferecidas por meio do acordo de cooperação.

“Preparar para a aposentadoria é mais do que um dever legal: é um gesto de respeito, reconhecimento e cuidado com quem dedicou sua vida ao serviço público”, concluiu.

O post Institutos de Previdência e de Educação de Roraima firmam parceria para oferecer cursos de preparação à aposentadoria apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.