Representantes da Polícia Civil participam de semana contábil e fiscal do Tesouro Nacional

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) está sendo representada na XXX Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios, evento que acontece em São Paulo até sexta-feira, 28. A comitiva, composta por servidores públicos da PCRR e das secretarias de Roraima, tem como objetivo aprofundar conhecimentos na área de contabilidade aplicada ao setor público.

O evento, promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional, visa aprimorar a contabilidade pública e a gestão fiscal nos níveis estadual e municipal. Participam da delegação da PCRR as servidoras Andreia Ximenes, agente de polícia, e Maraiza Florentino, do Departamento de Administração da instituição.

A agente Andreia Ximenes ressaltou a importância da troca de experiências com outras instituições. “É um congresso voltado para os contadores, tanto do setor público quanto do comércio. Estamos aqui para aprimorar nosso conhecimento, especialmente devido às mudanças na contabilidade pública. Trabalhamos com a prestação de contas para o Governo do Estado e o TCE, e as exigências aumentam a cada ano. Nosso objetivo é aplicar esse conhecimento na nossa instituição”, afirmou.

A servidora Maraiza Florentino, por sua vez, destacou a relevância da qualificação para a melhoria dos serviços públicos. “O evento é fundamental para o desenvolvimento das habilidades e competências dos servidores do Núcleo de Orçamento e Finanças da Polícia Civil. A qualificação profissional valoriza o servidor e contribui para a melhoria dos resultados e andamento dos processos dentro de cada departamento”, destacou.

