Faperr participa de evento destaca papel da inovação no desenvolvimento de Roraima

O Governo de Roraima informa que, em razão do falecimento do 1° Sargento QEP PM Alexsandro Macedo da Silva Cavalcanti, ocorrido nesta quarta-feira, dia 26 de fevereiro de 2024, foi decretado Luto Oficial de três dias no âmbito do Poder Executivo do Estado de Roraima. Durante esse período de luto, a Bandeira Nacional e demais […]