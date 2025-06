Comunidade do IFSP tem acesso a webinars da Wellhub sobre hábitos saudáveis – IFSP

A Wellhub, plataforma digital integrada de qualidade de vida no trabalho e bem-estar, promove, mensalmente, webinars para incentivar hábitos saudáveis. A comunidade do IFSP, devido a uma parceria com a Wellhub, pode acessar o conteúdo.

Neste mês de junho, estão previstas duas webinars. No dia 10, às 10 horas, o tema “O dinheiro no divã!” será abordado por Sara Matos. Já no dia 27, às 14h, a palestrante Argentina Simões discutirá “Como fortalecer e fomentar a diversidade ao meu redor?”.

A sessão “O dinheiro no Divã!” discutirá a importância de se quebrar o tabu em falar sobre dinheiro e emoções, olhar a vida financeira pela perspectiva da saúde mental e conscientizar para a ligação entre saúde mental e saúde financeira. Sara Matos é psicóloga desde 2002 em consultório clínico privado e já atuou também na área de marketing de empresas privadas por 12 anos.

Existem diversos benefícios em fazer parte de ambientes e comunidades diversas. No ambiente de trabalho isso não é diferente. Na webinar do dia 27, Argentina Simões convida a aprender e refletir mais sobre esse assunto e como fomentar a diversidade nos círculos de trabalho, de amigos e da família.