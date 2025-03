COR-Rio começa a receber energia verde com economia de R$ 3 milhões em cinco anos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O projeto de aquisição de energia limpa para os prédios públicos da cidade teve início em 2022. Foto: Rafael Catarcione

O prédio do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) começou a ser abastecido com “Energia Verde”, que privilegia a adoção de fontes limpas e renováveis no Mercado Livre de Energia. A cerimônia de inauguração desta nova etapa aconteceu nesta terça-feira (18/03), na sede do Centro de Operações, e contou com a presença do chefe-executivo do COR-Rio, Marcus Belchior, da secretária de Fazenda, Andrea Senko, e outras autoridades. A economia para a cidade será de aproximadamente R$ 3 milhões em cinco anos e serão evitadas a emissão de 8 mil toneladas de gases de efeito estufa (GEE). A iniciativa reforça o pioneirismo do COR-Rio na busca por soluções eficientes para o consumo energético, alinhada às metas globais de redução de emissões e ao compromisso de construção de uma cidade mais resiliente. O evento também marcou a certificação do equipamento público pela International Renewable Energy Certificate (I-REC).

O projeto de aquisição de energia limpa para os prédios públicos da cidade teve início em 2022. O passo inicial foi a licitação para o abastecimento do Centro Administrativo São Sebastião (Cass), sede da Prefeitura. Após a experiência bem-sucedida e completamente implantada, em 2023, com ganhos financeiros e ambientais, o projeto foi expandido para outros órgãos públicos como o Centro de Operações e vinte unidades de saúde. O Rio de Janeiro é a primeira cidade da América Latina a utilizar energia renovável para abastecer órgãos públicos.

Além da vantagem econômica e ambiental, a contratação de energia limpa e renovável no Ambiente de Contratação Livre (ACL) está respaldada pela certificação International Renewable Energy Certificate (I-REC). Essa certificação reconhece e rastreia a origem 100% renovável da energia consumida, conferindo maior credibilidade às ações de sustentabilidade do COR-Rio. Ao adquirir energia com I-REC, a cidade do Rio de Janeiro reforça sua liderança na adoção de tecnologias limpas e na redução efetiva de emissões de gases de efeito estufa.

A aquisição de energia renovável, certificada por I-REC, traz outro benefício estratégico: a possibilidade de emissão de certificados que garantem a procedência limpa da energia consumida, gerando créditos de carbono. Esses créditos podem ser negociados tanto em mercados nacionais quanto internacionais, permitindo que o Rio de Janeiro se insira de forma competitiva em um cenário global que valoriza projetos sustentáveis.

– O Centro de Operações é o principal equipamento público municipal quando o tema é o processo de mudanças climáticas vivenciado por todo o planeta. Nós temos incontáveis estudos e parcerias sobre o assunto com renomadas instituições e universidades. Adotar a compra da energia limpa é mais um passo no processo de adaptação do nosso prédio para que possamos trilhar cada vez mais o caminho da sustentabilidade -, destacou o chefe-executivo do Centro de Operações e Resiliência, Marcus Belchior.

Chamado “Rio de Energia Verde – Aquisição de Energia Limpa e Renovável no Mercado Livre de Energia”, o projeto foi desenvolvido pela Subsecretaria de Gente e Gestão Compartilhada, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. A aquisição de energia no Ambiente de Contratação Livre (ACL) faz parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Prefeitura do Rio.

– A aquisição de energia verde para abastecimento dos órgãos públicos é uma ação pioneira e emblemática em uma gestão que prioriza a sustentabilidade e a economia. Estamos trabalhando para que toda a nossa rede de prédios municipais utilize energia limpa e renovável -, afirma a secretária de Fazenda, Andrea Senko.

Além do Cass, COR e das vinte unidades de saúde, o projeto está em expansão e em breve será inaugurado em outros espaços públicos. Nas próximas semanas, será feita a licitação para aquisição de energia verde em 74 escolas municipais.

Para o prédio do COR, a empresa Urca Trading foi vencedora da licitação e viabilizará o fornecimento de energia. A Distribuidora Light permanecerá responsável pela distribuição da energia.

– Como comercializadores de energia limpa, estamos orgulhosos desta parceria com a Prefeitura do Rio para que a cidade possa avançar ainda mais em sustentabilidade. Estamos muito felizes de iniciar este contrato com o setor público, que gera economia relevante nos custos de energia e posiciona o município na vanguarda da jornada de descarbonização -, afirma Roni Wajnberg, Diretor Comercial e de Marketing da Urca Trading. O contrato de 60 meses, com volume aproximado de 0,2MWm, tem início de suprimento de energia em janeiro de 2025.

Considerando todas as fases já migradas, contratadas e em processo recente de licitação pública, a Prefeitura do Rio já contratou mais de 500.000 MWh de energia 100% limpa e renovável no Ambiente de Contratação Livre. A economia totaliza mais de R$ 100 milhões em contratos de 60 meses, e são evitadas mais de 170 mil toneladas de CO2 (GEE). Especificamente para o COR-Rio, será feita a aquisição de 8.160 MW.h com uma economia estimada de R$ 3 milhões.

– A conclusão da Fase 3 do Projeto Rio de Energia Verde, com a migração do Centro de Operações e Resiliência ao Ambiente de Contratação Livre, marca um avanço significativo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Este marco reforça o protagonismo da cidade na transição para fontes energéticas limpas e eficientes, otimizando custos e fortalecendo o planejamento de estratégias sustentáveis -, complementa o gerente do Programa de Eficiência Energética, Willians Gaspar.