Roraima e Guiana estreitam novos laços comerciais em encontro empresarial

A Seadi (Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação) promoveu nesta terça-feira, 18, um encontro entre representantes do Governo de Roraima e uma comitiva ministerial da Guiana, em um espaço de eventos no bairro Paraviana, em Boa Vista. O evento teve como objetivo discutir estratégias para ampliar a cooperação econômica entre o Estado e o país vizinho.

Desde a segunda-feira, 17, a delegação guianense, também composta por 46 empresários, está em Boa Vista para conhecer a produção regional e explorar novas oportunidades de negócios.

Representando o governador Antonio Denarium, o secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Marcio Grangeiro, apresentou as diretrizes do Plano Roraima 2030, destacando o desenvolvimento sustentável do Estado.

“Nosso governo tem trabalhado para impulsionar a economia de forma sustentável, fortalecendo setores estratégicos que garantem segurança jurídica e alimentar, geração de emprego e renda, além de agregar valor aos produtos locais”, afirmou Grangeiro.

O secretário também ressaltou a importância da regularização ambiental e da governança territorial para atrair investimentos. Entre as cadeias produtivas em expansão, Grangeiro citou a bovinocultura, a piscicultura, a produção de cacau e açaí, além dos cultivos de soja, arroz e mandioca. O fortalecimento do distrito industrial, com melhorias em infraestrutura e saneamento, também foi um dos pontos abordados na reunião.

Outro aspecto enfatizado foi a inovação tecnológica como ferramenta essencial para tornar os negócios mais eficientes e competitivos. “Com a Guiana, buscamos estabelecer uma parceria sólida, abrindo portas para o Caribe e para o restante do mundo. Além de fornecedores, também somos compradores, necessitando de máquinas, equipamentos e insumos agrícolas”, explicou Grangeiro.

Guiana busca ampliar participação no mercado roraimense

O cônsul da Guiana, Roger King, destacou o dinamismo do mercado de Roraima e a necessidade de uma maior participação do setor privado guianense. “O governo estadual tem se mostrado receptivo às nossas empresas, mas ainda enfrentamos desafios regulatórios em nível federal. Precisamos continuar trabalhando juntos para que a Guiana possa se integrar totalmente ao mercado roraimense”, afirmou.

O turismo também foi apontado como um setor com grande potencial de crescimento entre os dois territórios. “Precisamos fortalecer a colaboração entre as agências e operadores turísticos de ambos os lados para incentivar o fluxo de visitantes. O governo da Guiana está comprometido em reduzir a burocracia e abrir novos mercados para que possamos prosperar juntos”, concluiu o representante guianense.

O post Roraima e Guiana estreitam novos laços comerciais em encontro empresarial apareceu primeiro em GOVERNO DE RORAIMA.