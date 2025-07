Venezuela retoma isenção para produtos brasileiros com certificado de origem

A Venezuela voltou a isentar nesta segunda-feira, 28, o imposto de importação sobre produtos brasileiros com certificado de origem. A medida restabelece a normalidade no comércio entre os dois países, após exportadores terem sido surpreendidos, na semana passada, com a cobrança da taxa aduaneira sobre mercadorias brasileiras destinadas ao país vizinho.

O governador Antonio Denarium celebrou a retomada da isenção e ressaltou a importância da parceria comercial com o país vizinho.

“A Venezuela é o principal destino das exportações roraimenses. Essa taxação poderia prejudicar fortemente o comércio transfronteiriço, afetando empregos, renda e arrecadação. Com a normalização, os empresários ganham mais segurança para continuar exportando para esse mercado, que é essencial para a economia de Roraima”, afirmou.

O coordenador de Negócios Internacionais da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação do Governo de Roraima, Eduardo Oestreicher, informou que o sistema Sidunea – utilizado para o controle aduaneiro e comércio exterior no país – já foi ajustado e voltou a reconhecer os certificados de origem que acompanham as cargas exportadas.

“O Seniat [órgão tributário da Venezuela] também retomou a emissão do benefício tributário sobre o imposto ad valorem. Ou seja, as cargas internalizadas na aduana venezuelana já não pagam mais a taxa cheia, e sim, com o benefício previsto. Praticamente todos os produtos estão com isenção de 100% sobre esse imposto”, explicou Oestreicher.

A isenção está prevista no Acordo de Complementação Econômica nº 69 (ACE 69), firmado entre Brasil e Venezuela. Pelo acordo, os produtos com certificado de origem têm direito à isenção do imposto de importação ad valorem, conforme critérios específicos por tipo de mercadoria.

Na semana anterior, exportadores relataram que a cobrança gerou custos inesperados e insegurança jurídica nas operações comerciais com a Venezuela.

APOIO INSTITUCIONAL

Na última terça-feira, 22, como presidente da Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio e Indústria de Roraima, Eduardo Oestreicher enviou uma carta à embaixadora do Brasil em Caracas solicitando apoio diplomático para reverter a cobrança.

Segundo ele, será publicado nos próximos dias um comunicado conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria de Santa Elena de Uairén, agradecendo os esforços dos governos e autoridades para solucionar o problema.

“Agradecemos o apoio do Governo de Roraima, que se colocou à disposição para colaborar na solução desse impasse”, destacou.

