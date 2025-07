Polícia Civil intensifica ações preventivas e educativas para combate ao tráfico de drogas

A PCRR (Polícia Civil de Roraima) promoveu, ao longo dos meses junho e julho, um ciclo de palestras educativas no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), reunindo cerca de 200 alunos de cursos profissionalizantes. O ciclo parte da estratégia institucional de enfrentamento ao crime organizado e à disseminação das drogas entre crianças e adolescentes.

A iniciativa foi coordenada pelo Denarc (Departamento de Narcóticos), por meio do NN (Núcleo de Narcóticos) e da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), que vêm atuando de forma integrada no combate ao tráfico de drogas em Roraima. Além das operações repressivas, as unidades especializadas têm intensificado ações preventivas, levando informação qualificada a comunidades escolares e ambientes sociais.

Durante as palestras, que foram realizadas nos dias 25 de junho e duas nos dias 8 e 10 de julho, os participantes receberam orientações sobre os efeitos físicos, emocionais e sociais do uso de substâncias entorpecentes, além de estratégias para evitar o aliciamento e a exposição a situações de risco. A apresentação contou com vídeos educativos, exposição de amostras reais de drogas e relatos vivenciados por policiais civis no curso das investigações.

De acordo com o diretor do Denarc, delegado Herbert de Amorim Cardoso, a presença da Polícia Civil em ambientes educativos é parte de uma política de segurança pública que busca quebrar o ciclo do tráfico pela via do conhecimento.

“A Polícia Civil não atua apenas de forma repressiva. Temos um compromisso estratégico com a prevenção. Levar informação aos jovens, explicar a dinâmica do tráfico e os danos irreversíveis que as drogas causam são ações essenciais no combate ao crime organizado que atinge, direta ou indiretamente, milhares de famílias”, destacou.

O delegado enfatiza que esse trabalho se estende a escolas da capital e do interior, comunidades indígenas, nos bairros e em instituições religiosas, levando a mensagem de que a informação é uma ferramenta de proteção social. “O conhecimento empodera. Ao orientar jovens, educadores e famílias, prevenimos o avanço do tráfico e blindamos a sociedade contra suas armadilhas”, acrescentou Cardoso.

O escrivão Amauri Carvalho, um dos palestrantes, reforçou o papel do diálogo direto com a juventude e com instituições de ensino como forma de fortalecer os laços entre a população e os órgãos de segurança pública. “Ao unir prevenção, educação e informação, estamos formando multiplicadores desse conhecimento. Essa ação, que começa com uma palestra, pode salvar vidas e abrir novos caminhos para os nossos jovens”, afirmou.

A proposta da PCRR, segundo Herbert Cardoso é ampliar o alcance do programa, consolidando a atuação da DRE, do Denarc e do NN, como referências não apenas no combate ao tráfico, mas também na construção de uma cultura de prevenção. “A melhor arma contra o crime é o conhecimento”, finalizou o diretor.

