Governo de Roraima inaugura Hospital Ruth Quitéria em Normandia

O Governo do Estado entregou, nesta quarta-feira, 25, a Unidade Mista Ruth Quitéria, considerada referência do município de Normandia, totalmente revitalizada e pronta para realizar cerca de 35 atendimentos de baixa complexidade por dia.

Para reforçar o atendimento médico à população da região Norte de Roraima, a obra foi executada por meio de cooperação entre a Sesau (Secretaria de Saúde) e a Seinf (Secretaria de Infraestrutura).

O hospital está modernizado com espaços assistenciais, administrativos e de apoio. Para esse trabalho, foram investidos R$ 7,8 milhões oriundos de recursos próprios do Executivo estadual e emendas parlamentares.

O governador Antonio Denarium ressaltou que o Hospital Ruth Quitéria é mais um resultado positivo do trabalho realizado pela atual gestão, que tem trabalhado para modernizar as unidades estaduais de saúde e otimizar a rotina de trabalho dos servidores estaduais da área e o atendimento aos pacientes diários.

“É um orgulho ter entregado mais de 20 obras dedicadas à saúde estadual, pois muitas dessas unidades precisavam de um trabalho de revitalização total. O Hospital Ruth Quitéria era uma dessas unidades e hoje entregamos uma estrutura completa, pronta para atender quem necessita de atendimento médico”, pontuou.

Para garantir a modernização da unidade, foram realizadas a reorganização dos ambientes internos, a implantação da estrutura para Urgência e Maternidade, adequação de áreas essenciais, modernização da infraestrutura, melhoria dos acabamentos, construções complementares e intervenções externas.

Conforme destacado pela secretária de Saúde, Adilma Lucena, o Hospital Ruth Quitéria possui mais de 50 anos de história, com registros de partos na unidade desde a década de 70. Ela reforçou o compromisso e empenho da atual gestão para entregar a unidade.

“Os munícipes de Normandia estavam muito ansiosos para que a gente entregasse um hospital bem estruturado. Esse local é voltado para atendimentos de urgência e emergência de baixa complexidade e, aquele paciente que precisar de cuidados mais específicos, é prontamente removido para o Hospital Geral de Roraima [Rubens de Souza Bento]”, explicou.

Servidores celebram modernização da unidade hospitalar

Com a modernização do Hospital Ruth Quitéria realizada pelo Governo de Roraima, os mais de 60 servidores que atuam no hospital passarão a atender a população com uma estrutura mais humanizada, facilitando a vida do paciente e otimizando a rotina de trabalho.

O diretor geral da unidade, João Carlos da Silva Lima, reiterou a importância do centro hospitalar para os moradores da sede, região interiorana e comunidades indígenas, uma vez que serviços como radiologia, exames de imagem, e outros serviços poderão ser levados para mais próximo da população, 24 horas por dia e sem necessidade de deslocamento para a capital, Boa Vista.

“Agora temos um ambiente adequado para oferecermos um bom atendimento à população, que funcionará 24 horas por dia no nosso hospital. Toda a equipe fica de prontidão para esse acolhimento no nosso hospital”, disse o gestor.

Com mais de 22 anos de trabalho dedicado à unidade, a coordenadora de enfermagem Tânia Rejane, relembrou que essa foi a primeira vez que testemunhou uma reforma dessa amplitude ser realizada no hospital.

“É uma alegria a gente receber nosso hospital reformado e ampliado. Hoje recebemos uma unidade com essa dimensão e com muitos equipamentos. Tanto para a população quanto para nós profissionais da unidade, isso é muito bom”, completou.

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