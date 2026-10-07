Artistas da série ‘Cangaço Novo’ integram elenco do espetáculo ‘Paixão de Cristo – Ele vive’

O espetáculo ‘Paixão de Cristo – Ele vive’, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), começa na próxima quinta-feira (2), no Adro do Centro Cultural São Francisco, e traz uma atriz e um ator que integram o elenco da segunda temporada da série ‘Cangaço Novo’, com estreia prevista para a segunda quinzena de abril: a atriz Juciene Fernandes e o ator Arthur Alves.

“O espetáculo da Paixão de Cristo tem se consolidado como um momento extremamente forte para a cena do teatro de João Pessoa e da Paraíba. É muito simbólico e muito significativo que tenhamos sempre a presença de atores e atrizes que estão ganhando destaque também em produções audiovisuais nacionais como é o caso do’ Cangaço Novo’ e também do filme ‘O Agente Secreto’. Sempre temos a presença de atrizes e atores paraibanos nessas produções nacionais e eles estão aqui conosco também, presentes em nossa Paixão de Cristo. Isso é muito simbólico e mostra a força, a qualificação do nosso espetáculo”, declara o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Na Paixão de Cristo, a atriz Juciene Fernandes interpreta dois personagens: Ana – a profetiza, e Jezebel – a mulher adúltera. “É uma mistura de emoção com entusiasmo. Esse será o terceiro ano que participo da Paixão de Cristo. Recebi de presente a oportunidade de representar dois personagens tão diferentes, uma anciã e uma jovem mulher. Estou ansiosa para ver tudo encenado no palco”, comenta a atriz.

Às voltas com os ensaios, ela diz que esses momentos têm sido de uma leveza imensa, e afirma que o diretor Everaldo Vasconcelos tem um olhar prestativo e observador, assim como a assistente de direção Kaline Brito, “que tem sido de extrema importância nesse processo, com sua criatividade e energia invejável”.

Em relação a ‘Cangaço Novo’, Juciene Fernandes dá vida à Neia, uma sertaneja, acima de tudo, forte e que luta pelo seu bem maior: a família. “Não posso dar mais spoiler por questões contratuais”, brinca a atriz. Para ela, participar de ‘Cangaço Novo’ foi uma oportunidade e experiência intensa e transformadora. “Meu maior desafio foi trabalhar o meu emocional diante de cenas tão reais. Minhas cenas foram gravadas no Sertão e por coincidência, em uma cidade vizinha à minha cidade natal. Sou sertaneja, sim senhor”, acrescenta.

O ator Arthur Alves também interpreta dois papéis no espetáculo ‘Paixão de Cristo – Ele vive’: um servo e soldado romano, personagem forte, que participa da captura, flagelação e crucificação de Jesus. Esta é a primeira vez que ele atua na peça em João Pessoa, mas já participou no Rio Grande do Norte, interpretando Pilatos.

“Agora são novos personagens e novos desafios, mas para mim é uma satisfação enorme fazer parte do elenco desse espetáculo que já é uma tradição em João Pessoa. As expectativas são as melhores, de um grande espetáculo, com grande público. É uma história que independente de religião, estamos falando sobre o bem, sobre ética e comportamento. Se conseguirmos compreender a essência desta história, mudaremos o rumo de algumas decisões que tomamos na vida, e nos tornamos pessoas empáticas”, pontua.

Ele ressalta que os ensaios têm sido de muito aprendizado. “O diretor nos deixa à vontade e, ao mesmo tempo, atento, com orientações necessárias para que possamos transmitir energia, emoção e uma história bonita para o público”.

Em ‘Cangaço Novo’, ele atuou na primeira temporada fazendo o personagem Gilson, um dos seguranças do banco que passou um perrengue grande com o grupo do cangaço. Na segunda temporada, faz uma participação. “O processo foi muito gratificante, de grande aprendizado e significado na minha trajetória como ator. Fico lisonjeado e com a sensação de dever cumprido por essa oportunidade de participação na série nestas temporadas. ‘Cangaço Novo’ foi um sucesso na primeira temporada, e com certeza repetirá a partir de abril com a nova temporada”.

‘Cangaço Novo’ – A série ‘Cangaço Novo’ (2023) é ambientada no Sertão nordestino e teve diversas cenas gravadas na Paraíba, especialmente em Cabaceiras. Com direção geral de Fábio Mendonça, a segunda temporada está prevista para abril de 2026. Fazem parte do elenco diversos atores paraibanos, entre eles, Marcélia Cartaxo, Luiz Carlos Vasconcellos, Buda Lira, Suzy Lopes, Joálisson Cunha.

Paixão de Cristo – O espetáculo ‘Paixão de Cristo – Ele vive’ tem texto e direção de Everaldo Vasconcelos e conta com assistência de Kalline Brito e Evana Arruda. A estreia é na quinta-feira (2), a partir das 19h, no Adro do Centro Cultural São Francisco. Na sexta-feira (3), acontecem duas sessões: às 18h e 20h30, e no sábado (4) uma apresentação às 19h.